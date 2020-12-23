عروض العثيم اقوى عروض موسم الشتاء لعام 2020 خصومات لن تتكرر

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، أسواق عبد الله العثيم أو ما عرفت بإسم «أسواق العثيم» وهي تابعة لمجموعة صالح العثيم، تأسست أسواق عبدالله العثيم عام 1980م لتكمل ما بدأته مجموعة صالح العثيم من فتح أسواق بيع بالتجزئة والجملة، وكان عام 1990م هو نقطة التحول في مجموعة شركات العثيم حيث وصل حينها عدد الأسواق إلى 14 سوقاً بالمملكة.

عروض العثيم

كل ما يخص المخبوزات والحلويات من العثيم

خلطة كنور للبروست 80 جرام 6.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خلطة كنور بهارات للكفتة 80 جرام 4.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تاتكو تين مجفف 200 جرام 4.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. دقيق ابيض 2 كيلو 4.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم

دقيق كويتي 1 كيلو 4.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. دقيق ابيض فاخر 1 كيلو 2.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. دقيق ابيض فاخر 10 كيلو 14.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. دقيق البيكر حبة قمح الكاملة 6 كيلو 22.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات العثيم

دقيق بر اسمر 2 كيلو 3.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. دقيق بر فاخر 10 كيلو 14.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حليب نستله مركز سائل 395 جرام 7.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حليب نستله مركز سائل 90 جرام 4.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم

اقوى تخفيضات العثيم الغير مسبوقة:

حليب بوني مركز محلى 397 جرام 6.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حليب لونا مكثف محلى 395 جرام 7.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حليب فلور مكثف محلى 397 جرام 7.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية

اهم عروض العثيم الأسبوعية: