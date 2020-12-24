عروض ساكو الأسبوعية خصم من 10 ل 50 % أقوى عروض السعودية لمدة 4 أيام

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية يقدم هايبر ماركت ساكو أهم وأفضل العروض الأسبوعية والشهرية على كافة المنتجات والسلع المتوفرة به، سارع بالإلحاق بتخفيضات وخصومات نهاية عام 2020 من ساكو السعودية لأرقي الماركات العالمية من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية، وتلك العروض يمكن أن تتمتع بها بشكل حصري وفي جميع فروع هايبر ساكو المتواجدة في محافظات المملكة. عروض ساكو السعودية خصومات ساكو نهاية العام: عروض ساكو الأسبوعية غلاية مياه سعة ١.٧ لتر، ٣٠٠٠ وات، باللون الأسود بسعر ٢٧٩ ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو عصارة فواكه سعة ٢ لتر، ٧٠٠ واط، ٢٢٠ فولت، بسعر ٦٣٥ ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات ساكو فرامة الخضروات والمكسرات من فيفا فيليبس، سعة ١.٢٥ لتر، أربعة شفرات، ٥٠٠ واط، بسعر ٢١٩ ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة.

صانع القهوة من بيور اروما، سعة ١٠ أكواب، ١٠٠٠ واط، بسعر ٣١٩ ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات هايبر ساكو تنزيلات ساكو على مايكروويف مع شواية، سعة ٢٥ لتر، ١٠٠ واط، ٢٢٠ فولت بسعر ٦١٩ ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة.

عروض ساكو الأسبوعية صانع الثلج مزود بشاشة عرض كريستالية، ٢٢٠ فولت، ١٥٠ واط، بسعر ٩٩٩ ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة.

خصومات ساكو قلاية هوائية، تحكم باللمس، سعة ١.٢ كيلو جرام، ٢١٠٠ واط، بسعر ١٤٩٩ ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة.

حماصة خبز، شريحتين، ضد البصمات، ٨٥٠ واط، بسعر ١٩٧ ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة.

جهاز تحضير الطعام متعدد السرعات، سعة ٣ لتر، بسعر ١٢٩٩ ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة.

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