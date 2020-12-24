عروض جرير الأسبوعية خصومات وتخفيضات هائلة على جميع المنتجات تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تقدم أقوى العروض الحصرية لنهاية عام 2020، على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المدرسية والكتب الدراسية وغيرها من الأقسام التي تتضمنها المكتبة، سارع بزيارة أشهر مكتبة في المملكة والتي تقدم الكثير من العروض السنوية والشهرية والأسبوعية، تابع معنا بعض العروض الأسبوعية التي سنعرضها في الفقرات القادمة. عروض جرير السعودية تخفيضات وخصومات جرير لهذا الأسبوع: عروض جرير الأسبوعية هاتف محمول Huawei p40 pro، باللون الأسود، 5G ( الجيل الخامس)، سعة تخزين 256 جيجا بايت، بسعر 3349 ريال سعودي بدلًا من 3829 ريال، بتخفيض 480 ريال (خصم 13%)، ويمكنك التمتع بخصم 15% إذا قمت بالدفع من خلال بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

تخفيضات جرير هاتف نوفا 7 SE من هواوي، بسعة تخزين 129 جيجا بايت، باللون الأرجواني بسعر 1399 ريال بدلًا من 1599 ريال سعودي بخصم 13%، وتوفير 200 ريال، ويمكنك التمتع بخصم 15% إذا قمت بالدفع من خلال بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

خصومات جرير متوفر أيضًا هاتف هواوي Y9a، بلونه الفضي سبيس، من الجيل الرابع بسعر 1099 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة، ويمكنك التمتع بخصم 15% إذا قمت بالدفع من خلال بطاقة سامبا جرير الائتمانية. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على شاشة تليفزيون ٧٥ بوصة، ذكي 8k ، بتقنية الHD ، باللون الأسود بسعر ١١٩٩٩ ريال بدلًا من ١٦٩٩٩ ريال سعودي، خصم ٢٩٪ بتوفير ٥٠٠٠ ريال، ويمكنك التمتع بخصم 15% إذا قمت بالدفع من خلال بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

عروض جرير الأسبوعية خصم ٣٥٪ على جهاز لاب توب للألعاب ١٥.٦ بوصة، من ROG Zephyrus، بسعر ٩١٩٩ ريال بدلًا من ١٤١٩٩ ريال سعودي، توفير ٥٠٠٠ ريال، ويمكنك التمتع بخصم 15% إذا قمت بالدفع من خلال بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

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