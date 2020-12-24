عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية تصل ل 40 % ألحق العرض بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية خصومات وعروض نهاية العام من العثيم السعودية، تخفيضات شهر ديسمبر 2020 كثيرة ومتنوعة لا ينبغي عليك فواتها، حيث تشمل جميع السلع الغذائية من لحوم وبقوليات والبان والزيوت بأنواعها، وأيضًا بعض منتجات العناية الشخصية (الشعر والبشرة) والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والعصير والمياه الغازية، لا تفوت هذه الفرصة وبادر على الفور لاقتناء كل ما يلزمك ويلزم بيتك. عروض العثيم الأسبوعية تنزيلات العثيم لهذا السبوع على: تخفيضات العثيم الاثنين لحم غنم بالعظم، روماني، بسعر ٤١.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

خصومات العثيم كيلو لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر ٣١.٩٥ ريال سعودي.

تنزيلات العثيم لحم غنم بالعظم، سواكني، سعر الكيلو ٤٤.٩٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من لحم رفيدي بالعظم ٥٣.٩٥ ريال سعودي فقط.

لحم خروف بالعظم، بربري، سعر الكيلو ٥٢.٩٥ ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة خصومات العثيم على الفاكهة: عروض السعودية صندوق من التفاح الأصفر الطازج بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية علبة من الفراولة الطازجة بسعر ٤.٩٥ ريال سعودي.

خصومات العثيم سعر السلة من الكيوي الفريش ٧.٤٩ ريال سعودي.

كيلو من الجزر المستورد بسعر ٤.٧٥ ريال سعودي.

كيلو من البروكلي الطازج بسعر ٧.٩٥ ريال سعودي.

بصل هولندي أحمر بسعر ٢.٩٥ ريال سعودي للكيلو. أقوى عروض السعودية اليوم عروض العثيم الأسبوعية كيلو من الثوم بسعر ٤.٩٥ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم علبة من التمر السكري (إنتاج النخيل) بوزن ١٠٠ جرام بسعر ١٠.٥٠ ريال سعودي.

عجينة التمر بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي للحبة.

كيلو من تمر سوبر، خلاص الأحساء بسعر ٧.٥٠ ريال سعودي.

تمر لينة، خلاص الخرج بسعر ٧.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

كيلو من الفلفل الأخضر الحار بسعر ٣.٩٥ ريال سعودي.

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