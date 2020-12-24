عروض جرير الأسبوعية أقوى الخصومات مهرجان تحطيم الأسعار تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية نقدم لكم اليوم أقوى الصفقات والعروض التي توفرها مكتبات جرير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خصومات هائلة عند شراء أي من منتجاتها سواء بالكاش أو بالتقسيط، وهذه خدمة فريدة تقدمها مكتبة جرير لعملائها لتيسير عملية الشراء عليهم بدون تردد أو حيرة، لا تفوت تلك التخفيضات في ذلك الوقت واغتنم الفرصة الآن. عروض جرير الأسبوعية خصومات مكتبة جرير على الشنط المدرسية: تخفيضات جرير حقيبة ظهر هيرشل سبلاي داوسون، مناسبة للاب توب مقاس 13 بوصة ،أزرق بسعر219 ريال سعودي مع 12 شهر ضمان من جرير.

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خصومات جرير روكو دفتر ملاحظات flamingo، ،A5 ،80 ورقة، مسطرة أحادية (عربي) ،وردي / أخضر بسعر 19 ريال سعودي.‏

تخفيضات جرير دفتر تمارين “Live Life in Full Bloom” Floral Stripes ، A5،80 ورقة ،مسطر ،اخضر بسعر 20.81 ريال سعودي.

روكو دفتر ملاحظات 2-Tone ، A5،100 ورقة ،مسطر ،وردي/رصاصي بسعر 19 ريال سعودي.‏

روكو دفتر ملاحظات، A5،(200 صفحة/ 100 ورقة)، سطور مزدوجة (انجليزي) بسعر 5 ريال سعودي.‏

مينترا جامبو دفتر ملاحظات ،دفتر نسخ ،A4 ، صفحة (120 ورقة)، 3 فواصل ،مسطر بسعر 25 ريال سعودي.‏

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