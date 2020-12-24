نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات نهاية العام تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم خصومات وعروض نهاية عام 2020 من هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية، يقدم بنده عرض الثلاث أيام ابتداءً من يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 إلى يوم السبت الموافق 19 ديسمبر لعام 2020، سارع في الفوز بتلك العروض قبل انتهاء المدة، هذا العرض يشمل كافة المنتجات والسلع التي يتم عرضها في أقسام الهايبر. عروض بنده اليوم خصومات بنده لمده الثلاث أيام: عروض بنده الأسبوعية لتر كريمة خفق برايد بسعر 9.95 ريال بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده كيس بطاطس مقلية من ساديا وزن (2.5 كيلو) أو بطاطس رفيعة مقلية من ساديا وزن (2.5 كيلو) بسعر 13.50 ريال بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

دجاج سديا، 2 حبة بشعر 25.95 ريال بدلًا من 35.90 ريال سعودي، وسعر 127.95 ريال بدلًا من 174.95 ريال سعودي للكرتونه. خصومات بنده السعودية تخفيضات بنده على قطع الدجاج متبل وحار الحجم الكبير (1 كيلو) بسعر 23.95 ريال بدلًا من 28.50 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية أصابع الدجاج بالجنبة الحجم الكبير (1 كيلو) بسعر 28.95 ريال بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

خصومات بنده حبة من لحم الدجاج المفروم، حجم كبير (1 كيلو) بسعر 7.95 ريال بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

بوب كورن الدجاج، الحجم الكبير (1 كيلو) بسعر 41.95 ريال بدلًا من 61.95 ريال سعودي.

فيليه الدجاج المغلف بالخبز، الحجم الكبير (1 كيلو) بسعر 11.50 ريال بدلًا من 18.50 ريال سعودي.

فراولة طازجة مثلجة (وزن 900 جرام) أو لب المانجو (وزن 1 كيلو) بسعر 14.95 ريال سعودي للكيس الواحد. X إقرأ أيضاً: عروض بنده السعودية لمدة 4 أيام خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 40%

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات نهاية العام تصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.