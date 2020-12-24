نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العروض العثيم الأسبوعية على مختلف المنتجات تصل ل 70% ألحق العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيلات العثيم الأسبوعية ، وأفضل عروض من تأثير ماركت العثيم التي لا تنفذ، حيث أن عبد الله العثيم يقدم عروض بكل يومي على منتجات الغذاء، فقط استغلوا الفرصة وقاموا بشراء كل ما تحتاجون إليه من عروض أسواق العثيم، وسوف نقوم بعرض أفضل تلك العروض في السطور القادمة. عروض العثيم عروض العثيم الأسبوعية سارع بالحصول على فرن من ماركة atc من العثيم، حجم الفرن 45 لتر، والسعر مفاجأة فقط 199 ريال سعودي.

عرض من أسواق العثيم على ميكرويف من ماركة هومر، الحجم 20 لتر، والسعر حصري 195 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم على الغلاية الكهربائية من كوليين، حجم الغلاية 1.8 لتر، السعر بعد التخفيض فقط 55 ريال سعودي.

تخفيض على صانع الطعام جيباس من العثيم، مميز للغاية والسعر لا يقبل المنافسة 112 ريال سعودي.

تخفيض العثيم على مقلاة كهربائية من امجوي، سعرها فقط 259 ريال سعودي. أفضل تخفيضات العثيم كيلو البرجر أو كيلو السجق، أو كيلو الكفتة الكندوز، بعد التخفيض فقط بسعر 79.95 ريال سعودي بعد أن كان 89.95 ريال سعودي.

عرض الأسبوع من العثيم، سعر كيلو سن كندوز بلدي، بسعر 99.95 ريال سعودي، بعد أن كان 124.95 ريال سعودي.

عرض العثيم على الأرز ماركة المطبخ، أصبح سعره فقط 46.95 ريال سعودي فقط بدلًا من 56.95 ريال سعودي

عرض العثيم على ملوخية شيرزاد المجمدة، حيث سعرها أصبح 4.99 ريال سعودي، بعد أن كان 7.99 ريال سعودي.

مقلاة ماركة رويال فورد من العثيم، مقاس 22*28 سم + 18 سم والسعر فقط 39.95 ريال سعودي.

قدر الطهي ماركة هوم واي من العثيم ومعها غطاء مقاس 24 سم والسعر حصري 69 ريال سعودي، وإذا كنت تريدين مقاس 28 سم فالسعر فقط 85 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم

تنزيلات هايبر العثيم

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