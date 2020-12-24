نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية، يقدم مهرجان العثيم خلال هذه الفترة العديد من العروض المميزة التي تحوذ على إعجاب الملايين من الشعب السعودي، كما يقدم المهرجان عروض علي كافة المنتجات الغذائية مثل الفواكة والخضراوات واللحوم الطازجة والمجمدة، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نوفر لكم كافة العروض في مهرجان العثيم، تابعونا.

عروض العثيم مهرجان الطازج بالمملكة العربية السعودية

تقدم أسواق العثيم العديد من العروض كل يوم إثنين بمختلف فروع الأسواق، ومن تلك العروض ما يلي:

سعر ٢ كيلو طماطم ٤.٩٥ ريال سعودي.

سعر كيلو اليوسفي أفندي الباكستاني ٥.٩٥ ريال سعودي وسوف تحصل على كيلو آخر مجانًا.

كيلو البرتقال أبو سرة ٣.٧٥ ريال سعودي وسوف تحصل معه على كيلو آخر مجانًا.

التفاح الأخضر سعر الكيلو ٥.٨٥ ريال سعودي.

الكيوي المحلي سعر الكيلو منه ٦.٩٥ ريال سعودي.

البطاطا سعر الكيلو منه ٢.٩٥ ريال سعودي.

عروض العثيم علي المنتجات الغذائية

سعر كيلو الكرنب ٢.٩٥ ريال سعودي وسوف تحصل علي كيلو آخر مجانًا.

سعر كيلو الليمون الأخضر ٤.٧٥ ريال سعودي.

كيس كستا السعر ٦.٥٠ ريال سعودي وسوف تحصل وسوف تحصل على كيس آخر مجانًا.

البصل الهولندي، سعر الكيلو ٢.٩٥ريال سعودي.

كيلو الخوخ بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي.

كيلو جزر مستورد بسعر ٤.٢٠ ريال سعودي.

الفلفل الأخضر البارد سعر الكيلو ٣.٩٥ ريال سعودي.

القهوة العربي فاتحة اللون سعر الكيلو ٣٢.٩٥ ريال سعودي.

٥٠٠ جرام هيل بسعر ٤٧.٩٥ ريال سعودي.



تخفيضات وعروض العثيم

تقدم العثيم عدد كبير من التخفيضات والعروض على منتجات اللحوم والدجاج المجمدة، وتلك العروض هي: