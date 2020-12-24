نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم على كل ما تتخيليه من احتياجات المطبخ وخصومات نهاية العام من هايبر بنده تجعل التسوق أمن و ممتع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم، بمناسبة نهاية عام 2020.. هايبر بنده قدم عروضاً على منتجاته المختلفة بمناسبة حلول عام جديد على المملكة العربية السعودية عام 2021م، وهذه العروض ينتظرها الكثير من المواطنين لتلبية ما يحتاجه المنزل من طعام وشراب، وفي هذا المقال سنذكر لكم أبرز هذه العروض. تخفيضات بنده اليوم و عروض بنده لنهاية عام 2020م عروض بنده اليوم مكرونة إيطاليانو بلغ سعرها 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال.

عروض هايبر بندة جدة زيت دوار الشمس هالة بلغ سعره 26.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.75 ريال سعودي.

تخفيضات بنده سكر ناعم الأسرة بلغ سعره 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 38.50 ريال.

تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر شوكولاتة باونتي إلى 8.95 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع مسحوق غسيل تايد بلغ سعره 64.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم الوطني جبنة إيدام فريكو هولندية بلغ سعره 7.50 ريال سعودي.

بنده اليوم و سعر حلاة طحينية ماركت الخروف بلغ 9.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم بلغ سعر جبنة رومي تشيز لاند إلى 32.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة سعر زبدة غير مملحة بلغ 7.95 ريال سعودي. عروض بنده هذا الاسبوع على الخضروات تخفيضات بنده بلغ سعر الأناناس إلى 10.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم سعر الجوز 500 جرام بلغ 9.95 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع بلغ سعر البطاطس المحلي إلى 2.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم الوطني سكري رطب محلي عرجون بلغ سعره 11.50 ريال سعودي.

بنده اليوم تمر سكري محلي سيافا بلغ سعره 7.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم سعر ذرة حلوة هندي بلغ 4.95 ريال سعودي. عروض بنده اليوم على التوابل والمكسرات عروض هايبر بندة جدة بلغ سعر قهوة تركية سوداء إلى 39.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده سعر لوز فضي بلغ 49.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر الزنجبيل المطحون إلى 24.95 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع بلغ سعر السمسم المحمص إلى 19.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم الوطني عدس بنكي كندي بلغ سعره 7.95 ريال سعودي.

بنده اليوم فول مجروش مصري بلغ 7.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم بلغ سعر مكسرات مشكلة مالحة إلى 69.95 ريال سعودي.

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