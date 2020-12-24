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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوال عشر سنوات تصدرت لعبة فورتنايت قائمة أشهر الألعاب.. تعرف على كيفية تحميل لعبة فورت نايت ونبذة عن تاريخها في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية تحميل لعبة فورت نايت، يوجد تشابه بين لعبة فورتنايت ولعبة بابجي ولكن لعبة فورت نايت تفوق عنها، وبما أن الكثير منا يبحث عن طريقة تحميل هذه اللعبة فسوف نذكرها لكم الطريقة في هذا المقال.
نبذة عن لعبة فورتنايت
لعبة فورت نايت هي لعبة عالم مفتوح لا نهاية له، حيث أنها تحتوي على العديد من الأماكن والمباني المختلفة بالإضافة إلى أن فورت نايت لا يوجد مرحلة نهائية لها حيث أنك تنزل من طائرة على هيئة باللون ومعك فريق لكي تساعد بعضكما البعض. فإن الجولة الواحدة من اللعبة تحتوي على 100 لاعب عليك بالقضاء على أكبر عدد منهم لكي تقوم على قيد الحياة لأطول فترة، وإذا ظللت على قيد الحياة فسوف تحصل على مركز المستوى في نهاية اللعبة.
طريقة تحميل لعبة فورت نايت
لعبة فورتنايت من قسم الألعاب التي يمكننا تحميلها على الكمبيوتر وعلى هواتف الاندرويد والآيفون، حيث أن هذه اللعبة مجانية ويمكن لأي شخص استخدامها فإن إصدار لعبة فورتنايت من أيبك للألعاب، أما عن طريقة تحميل لعبة فورت نايت فسيكون كالآتي:
- يجب إنشاء حساب على Epic Games، فإذا كان لديك حساب عليه فسوف تتمكن من تحميل لعبة فورت نايت.
- وبعد الضغط على كلمة ويندوز يتم حفظ ملف التحميل في أي مكان داخل جهازك.
- وبعد تحميل هذا التطبيق عليه بالكتابة في البحث عن اسم لعبة فورت نايت وسوف يتم التحميل.
- وبعد ذلك سيسألك المكان الذي ترغب بتثبيت اللعبة فيه.
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