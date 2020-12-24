نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50% تخفيض عروض جرير للأجهزة الاليكترونية لنهاية العام.. سارع بالشراء باقي أيام معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير جوالات و شاشات ذكية، يوجد لمتجر jarir bookstore مكتبة جرير الكثير من الفروع التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أنه من أفضل المتاجر التي يذكر اسمها عند البحث عن متجر لبيع الهواتف المحمولة، وفي هذا المقال سنذكر لكم عروض جوالات جرير و أيضا الشاشات. عروض جرير اليوم على الشاشات عروض جرير بلغ سعر شاشة ال جي بدقة 4كي إلى 9499 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم شاشة هايسنس 75 بوصة بلغ سعرها 4158 ريال سعودي بدلاً من سعر 4158 ريال.

تخفيضات جرير سامسونج بدقة 4 كي ألترا اتش دي ال أي دي بلغ سعره 6999 ريال سعودي بدلاً من سعر 13999 ريال.

عرض جرير سكاي وورث بلغ سعره 3999 ريال سعودي.

أسعار مكتبة جرير هاير بدقة 4كي الترا تشي دي ال أي دي بلغ سعرها 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 6049 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبات جرير بلغ سعر شاشة تي سي ال بدقة 4 كي ألترا إلى 4199 ريال سعودي بدلاً من سعر 5299 ريال. عروض الجوالات في جرير عروض جوالات جرير بلغ سعر هاتف هواوي واي 8 اس بسعة حجم 64 جيجابايت إلى 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 825 ريال.

عروض الجوالات في جرير هاتف هواوي واي 8 اس بسعة حجم 64 جيجابايت بلغ سعره 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 825 ريال.

اسعار الجوالات في جرير هاتف هونر 10 اكس لايت بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 769 ريال سعودي.

عروض جرير جوالات هونر 10 اكس بسعة حجم 128 جيجابايت “أبيض ثلجي” بلغ سعره 769 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال.

عروض جرير اليوم هاتف هونر 10 اكس لايت بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 769 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال.

عروض جرير على الجوالات ريلمي 7 أي بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 949 ريال.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هاتف هواوي واي 7 أي بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 769 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 50% تخفيض عروض جرير للأجهزة الاليكترونية لنهاية العام.. سارع بالشراء باقي أيام معدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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