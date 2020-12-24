نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيمنة عروض العثيم الترويجية بوتنزيلات تعدت 50% لشهر ديسمبر 2020 على البقالة الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم لشهر ديسمبر 2020، عند البحث عن متجر لبيع المنتجات الغذائية بأرخص الأسعار فعلينا بأن نذكر اسم أسواق عبدالله العثيم، لأنه من المتاجر التي تقوم بتقديم عروضاً باستمرار لكي يستفاد مواطني المملكة العربية السعودية منها، ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال العروض المقدمة من عبد الله العثيم. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر برسيل اتوماتيك إلى 199.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 226.95 ريال سعودي.

عروض العثيم شير صابون سائل بلغ سعره 45.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 55.95 ريال.

عروض اسواق العثيم فيريرو روشيه بلغ سعرها 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 91.95 ريال.

عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر كونفدنس دجاج برازيلي إلى 30.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 53.95 ريال.

العثيم العروض الترويجية بلغ سعر سمك فيليه باسا إلى 22.99 ريال سعودي. عروض اسواق العثيم تخفيضات العثيم بلغ سعر اللحيمي صدور رومي إلى 27.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي.

عرض العثيم فيكتور لبن بودرة بلغ سعره 23.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج اليوم سعر هالي أرز بسمتي بلغ 17.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر دومتي جبنة أنواع 500 جرام إلى 12.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.99 ريال سعودي.

عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين العابد سمان مجمد بلغ سعره 24.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.99 ريال سعودي. عروض العثيم الطازج اليوم عروض الاثنين العثيم هالي صلصة طماطم 300 جرام بلغ سعره 5.25 ريال سعودي.

اسعار العثيم بلغ سعر هالي جبنة قريش إلى 33.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم هالي بن محوج فاتح بلغ سعره 16.50 ريال سعودي.

عروض العثيم ليوم الاثنين ميتلاند برجر عائلي بلغ سعره 49.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 59.95 ريال.

سوبر ماركت العثيم و أطياب ناجتس دجاج بلغ سعره 78.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 89.75 ريال سعودي.

عرض العثيم اليوم أطياب كفتة بقري بلغ سعرها 65.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 77.95 ريال سعودي.

نستلا بيور لايف بلغ سعره 43.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 52.95 ريال علي العثيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيمنة عروض العثيم الترويجية بوتنزيلات تعدت 50% لشهر ديسمبر 2020 على البقالة الطازجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.