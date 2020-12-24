نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المملكة علي قمر النايل سات وبدر سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقوم باستعراض تردد قناة المملكة التي يتم البث لها ضمن القنوات الخاصة بقمر النايل سات المصري بصيغتيها HD وSD بجانب القمر الصناعي عرب سات بدر في الموقع 26 شرق المداري, وتلك القناة هي قناة أردنية خاصة بالأخبار.

تردد قناة المملكة

يمكن للشخص أن يحصل على التــردد الخاص بقناة المملكة من خلال الجدول الآتي

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب (القطبية) معامل التصحيح للخطأ النايل سات 7 غرب 11958 27500 أفقي (H) 5/6 النايل سات 7 غرب 12034 27500 أفقي (H) 5/6 بدر 4 (عرب سات) 12054 27500 رأسي ((V 5/6

نبذة عن قـــناة المملكة

تم الانطلاق للبث الرسمي الخاص بقناة المملكة بشهر يوليو لعام 2018 من خلال التقديم لنشرة أخبار واحدة وكان يتم إذاعتها في السابعة بتوقيت الأردن, وتردد تلك القناة يتم البث له بصورة مجانية بدون وجود اشتراك.

وتقوم هذه القناة بالاهتمام بشأن الأردن بشكل خاص وبالشؤون العربية بشكل عام, وتم الانطلاق للقناة برسالة أخبار إلى مواطن الأردن تتسم بمصداقيتها وشفافيتها في النقل للأحداث عن طريق التغطية لها بصورة موضوعية, وكذلك مهنية تكون مرتفعة, والذي جعل لديها الكثير من المعجبين والمتابعين من شعب الأردن.

محتوى قناة المــملكة

تتميز قناة المملكة بالتنوع في المصادر الإخبارية لها, حيث تمتلك شبكة مراسلين كبيرة بالمملكة الأردنية وكذلك العواصم العربية وأيضا العالمية, وتقوم هذه القناة بالعرض لنشرة أخبار ببداية كل ساعة من أجل الرصد للأخبار الجديدة, وذلك بجانب مجموعة برامج حوارية متنوعة, وكذلك برامج التوك شو.

ومن برامج هذه القناة برنامج العاشرة مع طارق, وبرنامج صوت المملكة, وبرنامج جلسة علنية, وبرنامج الأحد الاقتصادي, وبجانب ذلك تعرض أعمال وأفلام وثائقية كثيرة عن مملكة الأردن, وربما يحتاج أشخاص ما إلى تردد قنــاة المملكة من أجل محتواها.