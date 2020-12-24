نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عمان الثقافية oman tv culture في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة عمان الثقافية oman tv culture 2021 من أبرز القنوات العربية التي ظهرت حتى الآن، وهي قناة تعمل على الاهتمام بالشؤون الثقافية والتعليمية ليس فقط داخل دولة عمان، بل تمتد أيضا إلى منطقة الخليج العربي، حيث يمكن استقبال تردد قناة عمان الثقافية على القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات.

قناة عمان الثقافية

قناة عمان الثقافية هي قناة تابعة للهيئة العمانية للإذاعة والتلفزيون، متخصصة في النشاط الثقافي، وهي قناة يتم بثها في عمان والدول العربية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بالمجان دون تشفير، تقدم القناة كافة الأفلام الوثائقية، والبرامج الثقافية المتنوعة، التي تعمل على إحياء تراث دولة عمان العريق.

تردد قناة عمان الثقافية

يمكنك استقبال تردد قناة عمان الثقافية بواسطة أجهزة الإستقبال لديكم عن طريق إدخال قائمة الترددات الآتية:

القمر: النايل سات

التردد: 12111

معامل التصحيح: ¾

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

ويمكن أيضا إستقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات على التردد التالي:

القمر: عرب سات

التردد: 12456

معامل التصحيح: ¾

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

تردد قناة عمان مباشر

القمر: نايل سات

التردد: 12111

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD SD

التشفير: مفتوح

أهم برامج قناة عمان الثقافية

تقدم قناة عمان الثقافية باقة من أهم البرامج الثقافية، والتي يتم عرضها يوميا دون توقف وبالمجان، ومن أهم هذه البرامج:

خشبة المسرح

برنامج بر وبحر

دراما كافيه

بورتريه

الثقافة في أسبوع

تقارير ثقافية

أفلام وثائقية

سؤال ومنشد

سينما المهرجان

من المكتبة العمانية

الموسوعة العمانية

يتابع الكثيرون قناة عمان الثقافية من مختلف الأعمار، حيث تقدم القناة برامج هادفة تعمل على جذب المواطن في مختلف البلدان العربية، والتي تعمل على نشر القيم الأصيلة، والتراث الثقافي، ويكثر البحث عن تردد قناة عمان الثقافية على محركات البحث، وذلك من أجل متابعة القنوات التعليمية التي يتابعها جميع الطلاب من مختلف الأعمار