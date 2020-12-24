نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد العامة الجديد 2021 على العرب سات والنايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة من أشهر القنوات السعودية الدينية قناة المجد، حيث تحظى مجموعة قنوات المجد على أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي، حيث تعد مجموعة القنوات تلك ثمينة لكل بيت، ولا يوجد بيت في الوطن العربي والإسلامي لا يبحث عن تردد قناة المجد.
قنــاة المجد
تقدم قناة المجـــد العديد من البرامج الدينية المتنوعة، فهي تعتبر منارة لتعليم الدين الإسلامي سواء في الوطن العربي أو في الدول الغربية، لذلك يسعى الكثيرين للبحث عن قناة المجـد
للاستفادة من المحتوى الديني الهام الذي تقدمه، يمكن أستقبال قناة المجد على القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات.
برامج قناة المجد
- برنامج غزة شموخ وعزة
- برنامج فضاء المشاهدين
- برنامج صحافة الرأى
- برنامج الملتقى الأدبي
- برنامج ساعة حوار
- برنامج موضوع الغلاف
- برنامج في الدائرة
- برنامج كلمة مضيئة
- برنامج القطوف الدانية
- برنامج قرة عين
- برنامج عقبى الدار
- برنامج حصاد الاسبوع
تردد المجد 2020 على النايل سات
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11372
الاستقطاب: H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12054/ 12053
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ¾
تردد قناة المجد على قمر العرب سات
القمر الصناعي: العرب سات
التردد: 12476
الاستقطاب: V
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ¾
قناة المجد قناة مجانية تعمل بدون تشفير، تقدم تلاوات مختلفة من القرآن الكريم للعديد من المشايخ في الوطن العربي، هذا بالإضافة إلى تفسير الآيات القرآنية، كما تقدم القناة مجموعة من التسجيلات النادرة لكبار المشايخ بجودة عالية، قم بضبط جهاز الاستقبال لديك على تردد قناة المجد 2020 الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة المجد العامة الجديد 2021 على العرب سات والنايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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