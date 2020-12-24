نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة روسيا اليوم على الأقمار الصناعية المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم العديد من المتابعين للأخبار العالمية بالبحث عن ترددات القنوات الخاصة بأخبار الدول مثل تردد قناة روسيا اليوم التي تُعتبر من تلك القنوات الأهم, والتي يميزها القاعدة الواسعة من المشاهدين على النطاقين العربي وكذلك العالمي.

تردد قناة روسيا اليوم على الأقمار الصناعية المختلفة

يمكن للمستخدم أن يحصل على تردد القناة الإخبارية (روسيا اليوم) عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الجدول الآتي

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ نايل سات 11373 27500 أفقي (H) 5/6 هوت بيرد 12577 27500 أفقي (H) 3/4 Badr 6 11747 27500 عمودي (V) 3/4 Yahsat 1A 11977 27500 أفقي (H) 8/9 Express AMU1 12265 27500 L 3/4 عرب سات 11747 27500 عمودي (V) 3/4

نبذه عن قنــاة روسـيا اليوم العربية

إن قناة روسيا اليوم تُعد قناة روسية إخبارية تتحدث باللغة العربية الفصحى, ويتم توجيهها للعالم العربي, وتم الإطلاق لها بعام 2007, وهي تتبع للمؤسسة الخاصة بروسيا اليوم, والتي تُعتبر شبكة تلفزيون روسية دولية.

وتعمل الحكومة الروسية على التمويل لتلك الشبكة, وعملت على الإطلاق للكثير من قنوات الأخبار بدول العالم بلغات متنوعة.

المحتوى الذي تقدمه قناة روسيا اليوم

تقوم قناة روسيا اليوم بالتقديم لمحتوى مختلف عن بقية قنوات الأخبار الدولية, وذلك الذي يعمل على تمييزها عن بقية قنوات الأخبار, وأدى إلى مشاهدتها من قبل الملايين بالوطن العربي والعالم, وتقوم قناة روسيا اليوم بالعمل على مدار اليوم بالكامل على التقديم للأخبار الخاصة بالعالم.

وتقوم بالعرض للأخبار اليومية العربية منها والعالمية مع التقديم للرأي الروسي بها عن طريق البرامج السياسية والحوارية, وربما يحتاج أشخاص ما إلى قناة روسيا اليوم من أجل المحتوى الذي تقدمه.