نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة روسيا اليوم على الأقمار الصناعية المختلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقوم العديد من المتابعين للأخبار العالمية بالبحث عن ترددات القنوات الخاصة بأخبار الدول مثل تردد قناة روسيا اليوم التي تُعتبر من تلك القنوات الأهم, والتي يميزها القاعدة الواسعة من المشاهدين على النطاقين العربي وكذلك العالمي.
تردد قناة روسيا اليوم على الأقمار الصناعية المختلفة
يمكن للمستخدم أن يحصل على تردد القناة الإخبارية (روسيا اليوم) عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الجدول الآتي
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل الخطأ
|نايل سات
|11373
|27500
|أفقي (H)
|5/6
|هوت بيرد
|12577
|27500
|أفقي (H)
|3/4
|Badr 6
|11747
|27500
|عمودي (V)
|3/4
|Yahsat 1A
|11977
|27500
|أفقي (H)
|8/9
|Express AMU1
|12265
|27500
|L
|3/4
|عرب سات
|11747
|27500
|عمودي (V)
|3/4
نبذه عن قنــاة روسـيا اليوم العربية
إن قناة روسيا اليوم تُعد قناة روسية إخبارية تتحدث باللغة العربية الفصحى, ويتم توجيهها للعالم العربي, وتم الإطلاق لها بعام 2007, وهي تتبع للمؤسسة الخاصة بروسيا اليوم, والتي تُعتبر شبكة تلفزيون روسية دولية.
وتعمل الحكومة الروسية على التمويل لتلك الشبكة, وعملت على الإطلاق للكثير من قنوات الأخبار بدول العالم بلغات متنوعة.
المحتوى الذي تقدمه قناة روسيا اليوم
تقوم قناة روسيا اليوم بالتقديم لمحتوى مختلف عن بقية قنوات الأخبار الدولية, وذلك الذي يعمل على تمييزها عن بقية قنوات الأخبار, وأدى إلى مشاهدتها من قبل الملايين بالوطن العربي والعالم, وتقوم قناة روسيا اليوم بالعمل على مدار اليوم بالكامل على التقديم للأخبار الخاصة بالعالم.
وتقوم بالعرض للأخبار اليومية العربية منها والعالمية مع التقديم للرأي الروسي بها عن طريق البرامج السياسية والحوارية, وربما يحتاج أشخاص ما إلى قناة روسيا اليوم من أجل المحتوى الذي تقدمه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة روسيا اليوم على الأقمار الصناعية المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.