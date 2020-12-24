نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك ضغط شديد على محرك البحث الشهير جوجل للبحث عن تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة وخاصة أثناء البطولات الرياضية الدولية، حيث تعد قنوات بي ان سبورت من أهم القنوات الرياضية الفضائية في الوطن العربي، تقوم القناة بتغطية متميزة وحصرية لجميع المباريات الرياضية سواء المحلية أو الدولية.

قنوات بي ان سبورت الرياضية

تضم قنوات بي ان سبورت الرياضية حوالي 59 قناة متميزة ومتنوعة، مثل قنوات الأفلام، والبرامج الترفيهية، هذا بجانب القنوات الرياضية الشهيرة في العالم والوطن العربي.

تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجه: 8psk

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجه: 8psk

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجه: 8psk

كيف يتم تجديد اشتراك قناة بي ان سبورت؟

إذا كنت من مشتركي قنوات بي ان سبورت الرياضية، فسوف يمكنك تجديد الاشتراك عن طريق باقة sports، والتي يمكن من خلالها ترقية الإشتراك لباقتي complete أو sports ويتم ترقية اشتراك باقة complete عن طريق باقة sports global ويمكن متابعة المباريات عن طريق ضبط تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي سهيل سات.

إذا كنت من محبي رياضة كرة القدم فلابد أن تكون ممن يحرصون على تحديث أجهزة الإستقبال لديهم، ولتفادي انقطاع الخدمة لابد من تحميل تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة الجديدة 2020.