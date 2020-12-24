نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على العرب سات والنايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات الخاصة بالأطفال، حيث تعرض فيديوهات وبرامج وأناشيد مفيدة ومسلية للأطفال، ذات محتوى هادف ومناسب لهم ولعمرهم؛ لذا أصبح البحث عن تردد قناة طيور الجنة يتصدر قائمة محركات البحث.

نبذة عن قناة طيور الجنة

قناة فضائية ترفيهية خاصة بالأطفال، تبث أناشيد وأغاني وبرامج تساعد الطفل على اكتساب العادات والسلوكيات السليمة، أسسها الأردني خالد مقداد عام 2008.

تعرض القناة برامج وأناشيد هادفة تساعد على اكتساب الطفل القيم والأخلاق الحسنة، كما تعمل على رفع مستوى تفكيرهم وتنمية عقولهم.

تردد قناة طيور الجنة 2021

حققت قناة طيور الجنة شهرة كبيرة في الوطن العربي؛ لذلك قام المسؤولون عن إدارة القناة بتحديث تردد قناة طيور الجنة حتى تصبح ذات جودة أعلى، وفيما يلي نعرض الترددات الجديدة على كل الأقمار:

القمر التردد الترميز الاستقطاب معدل التصحيح نايل سات 11315 27500 عمودي 3/4 11391 27500 عمودي 6/5 عرب سات وسهيل سات 11310 30000 عمودي 2/3

برامج قنـاة طيور الجنة

تعرض قناة طيور الجنة 2021 مجموعة من البرامج الدينية والترفيهية والثقافية ومنها:

طيور الخير

بيت الحج

اسم ومعنى

منبر أحباب الله

أغاني المهن

شموس لا تغيب

حزورة مع الأمورة

شموس لا تغيب

ست البيت الصغيرة

صوتك كنز

رياضة في رياضة

نشرة أخبار الدار

جنغل

كليبات وأغاني طيور الجنة

هنا القدس

مفتاح القلب

اللعب بالكهرباء

قمر سيدنا النبي

صلوا صلوا

شد الحبل

جننتوني

المكعبات

عالروضة الحلوة

مميزات قناة طيور الجنة

تراعي الدين والأخلاق الإسلامية فيما تعرضه من أناشيد وبرامج.

لا تحتوي على اعلانات كثيرة مملة.

تساعد الأطفال على التعلم، حيث يتعلم الطفل الأعداد والألوان وأسماء الحيوانات وغيرها باللغتين العربية والإنجليزية.

تجمع بين التسلية والإفادة، حيث يقضي الطفل وقته في أشياء مفيدة.

تساعد الآباء في معرفة أساليب التربية الصحيحة، وغرس وترسيخ القيم والمبادئ الدينية لأطفالهم منذ الصغر.

ختاماً نتمنى أن ينال هذا المقال إعجابكم، بعد أن عرضنا لكم ترددات قناة طيور الجنة، وكل ما يتعلق بهذه القناة, نتمنى لأطفالكم مشاهدة ممتعة.