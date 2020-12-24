نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بيتي لكل ما يخص المرأة والمنزل العصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تردد قناة بيتي الجديد للعام 2020, تلك القناة التي تقوم بالاهتمام بكل ما يخص المرأة من التعليم للطهي, وكذلك فنون الخياطة, وأيضا الديكور, وتضع في اهتمامها كذلك تعليمهن كيفية التدبير للمنزل والعمل لحلويات بوسائل متنوعة.

تردد قناة بيتي على القمر الصناعي نايل سات

يمكن للمستخدم أن يحصل على التردد الخاص بقناة بيتي على القمر الصناعي نايل سات من خلال الجدول الآتي

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب (القطبية) معامل التصحيح للخطأ نايل سات 11334 27500 أفقي (H) 3/4

قنــاة بيتي المختصة بالمرأة

تعمل قناة بيتي على تشجيع النساء على كيفية توازنهن بين حياتهن العملية والمنزل, وتظل تلك القناة في العرض للمحتوى الخاص بها على مدار اليوم بالكامل أي 24 ساعة بشكل متواصل بغير أن تتوقف أو يحدث تشفير.

وحصلت هذه القناة على الإعجاب من قبل العديد من الجمهور بالوطن العربي, وتمتلك جمهورا خاصا بالعالم, ونالت نسبة عالية من المشاهدة منذ أن بدأ بثها, وتعمل تلك القناة على الاهتمام بالتقديم لمحتوى جيد يكون له هدف لجميع الفئات العمرية المتنوعة, ولا تقوم بالعرض لمحتوى يشتمل على ركاكة أو كذلك إسفاف.

برامج قنــاة بيتي

إن قناة بيتي تكون متاحة للجميع وبصورة مجانية, وتقوم بالعرض للكثير من البرامج بها على مدار اليوم, ومن تلك البرامج الأشهر برنامج اقتصادي وصحي وبس, والذي يتم فيه العرض للأسرار الخاصة بطهي الطعام وكذلك المأكولات التي تكون بشكل سريع, وكذلك الطازجة, تلك المأكولات التي تكون من الطبيعة.

ويتم العرض بالقناة كذلك للأكل السريع الذي يكون بالمقادير الأقل, وتعرض البرامج المختصة بأعمال الفن وبرامج الأشغال بشكل يدوي, وربما تحتاج نساء ما إلى تردد قناة بيتي من أجل برامجها.