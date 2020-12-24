نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجندة الاجازات الرسمية في مصر عام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجندة الاجازات الرسمية في مصر عام 2021 ما هي إلا ليالي قصيرة تفصلنا بيننا وبين بداية عام ميلادي جديد 2021 ونهاية عام آخر 2020 وكعادة شعوب المصريين حيث أن أول ما يقوم به في بداية العام الجديد هو الإطلاع على موعد وأيام الإجازات الرسمية المقررة لها في هذا العام ليروا إن كانت تتوافق مع أيام إجازة رسمية أخري أم لا وكذلك ليبدأ التحضير للمناسبات الدينية الخاصة التي تهم جموع المسلمين مثل معرفة موعد عيد الفطر وعيد الأضحى، وجموع الأخوة المسيحيين لمعرفة موعد عيد الميلاد المجيد وعيد الفصح، ولا سيما التطرق لمعرفة مواعيد باق الإجازات الرسمية الأخرى.

الإجازات الرسمية بخلاف الأعياد

ذكري ثورة 25 يناير أو عيد الشرطة توافق يوم الاثنين 25 من يناير.

ذكري عيد تحرير سيناء توافق يوم الأحد 25 أبريل.

عيد العمال يوافق السبت 1 مايو.

شم النسيم يوم الاثنين 3 مايو.

ذكري ثورة 30 يونيو يوم الأربعاء 30 يونيو.

ذكرى ثورة يوليو يوم الجمعة 23 يوليو.

بداية السنة الهجرية الجديدة يوم الاثنين 9 أغسطس.

ذكرى 6 أكتوبر أو عيد القوات المسلحة يوم الأربعاء 6 أكتوبر.

ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 18 أكتوبر.

موعد الأعياد الرسمية في مصر

أما بالنسبة لموعد الإجازات الرسمية الخاصة بالأعياد هي:

حيث وفقا للإحداثيات الفلكية يهل علينا شهر رمضان المبارك في ال13 من شهر أبريل 2021 مما يعني أن وقفة عيد الفطر المبارك يتم تحديدها فلكيا يوم 12 من شهر مايو، ويحدد إجازة عيد الفطر 3 أيام من أول أيام العيد.

بينما وقفة عرفات توافق يوم الاثنين 19 من يوليو وإجازة عيد الأضحى 4 أيام من أول أيام العيد.

أما عيد الميلاد المجيد والذي يهل على اخوتنا الاقباط في يوم الخميس المواقف ال7 من شهر يناير المقبل.