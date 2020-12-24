نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية قرآن كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة ويهل علينا أعظم شهور السنة وهو شهر رمضان الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هو سمة هذا الشهر الفضيل، حيث يحرص كثير من المسلمين على البحث عن تردد قناة السعودية قرآن كريم وذلك للاستماع إلى أعذب الآيات القرآنية بصوت مجموعة كبيرة ومتنوعة من مشايخ العالم العربي والإسلامي.

قناة السعودية قرآن كريم

تعد قناة السعودية للقرآن الكريم من أهم القنوات الدينية، تم إنطلاق قناة القرآن الكريم عام 2009، القناة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وتذيع الآيات القرآنية بالمجان وعلى مدار اليوم، لمجموعة من أهم مشايخ العالم العربي مثل، عبد الرحمن السديس، ماهر المعيقلي، سعد الغامدي، عبد الباسط عبد الصمد، وغيرهم من كبار قراء القرآن الكريم، بمختلف الروايات.

تتميز قناة السعودية قرآن كريم بنقلها القرآن مباشر من الحرم المكي، وتغطية شاملة لجميع الصلوات، ونقل حي ومباشر لشعائر مناسك الحج، ويمكن استقبال قناة السعودية للقرآن الكريم على الأقمار الصناعية نايل سات، عرب سات بدر، هوت بيرد وتعمل القناة دائما على تحسين جودة البث وقوة الإشارة، وذلك عن طريق تحديث بيانات تردد القناة باستمرار.

تردد قناة السعودية قرآن كريم

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12149

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12015

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

لا يوجد بيت في الوطن العربي والإسلامي لا يقوم بتشغيل قنوات القرآن الكريم بصفة يومية، وخاصة في شهر رمضان، وتعد قناة السعودية للقرآن الكريم من أهم وأبرز القنوات الفضائية التي تبث الآيات القرآنية طوال 24 ساعة دون توقف، بصوت مجموعة كبيرة من كبار المشايخ المعروفين بجمال صوتهم، ولذلك يجب ضبط أجهزة الإستقبال لديكم على قناة السعودية قرآن كريم.