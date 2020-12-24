عروض أكسترا علي الأجهزة المنزلية في العام الجديد خصومات تصل إلي 20%

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عمر شويل - جدة عروض أكسترا السعودية، تأسست اكسترا بواسطة UEC، عام 2003 بالمملكة العربية السعودية، لكي تقوم بتزويد عملائها بأفضل تجارب التسوق بالإلكترونيات والأجهزة المنزلية والاستهلاكية، حيث تقوم اكسترا بتقديم أكبر العلامات التجارية عالمياً وتقوم بتجهيز مجموعة شاملة من المنتجات المختلفة لكي يجد عملائها كل ما يحتاجون داخل أسواق اكسترا، حيث أن اكسترا اليوم لديها أكثر من عشرة ملايين متسوق حول المملكة عروض أكسترا أقوى عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية الكبيرة كلاس برو،فضي، ثلاجة باب جانب باب، 19.9 قدم، 23٪ خصم 2699 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو،غسالة تعبئة علوية، أبيض، 7 كيلو، 38٪ خصم 999 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو فريزر أفقي، 3.5 قدم، أبيض، قفل ومفتاح، 18٪ خصم 699 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا أقوى تخفيضات اكسترا على الأجهزة المنزلية الكبيرة كلاس برو، غسالة تعبئة امامية،أبيض، 6 كيلو، 8 برامج، 35٪ خصم 1099 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو ثلاجة 3.2 قدم، أبيض، باب واحد 11٪ خصم 579 ريال سعودي بدلاً من 669 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كاندي غسالة فتحة أمامية، أبيض، غسيل 8 كيلو/ تجفيف 6 كيلو، انفرتر، 24٪ خصم 1749 ريال سعودي بدلاً من 2309 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا أقوى خصومات اكسترا على الأجهزة المنزلية الكبيرة لاجيرمانيا فرن و شواية غاز مقاس 90×60 سم، 18٪ خصم 3199 ريال سعودي بدلاً من 3899 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو ثلاجة 6.2 قدم، فضي، باب واحد، 10٪ خصم 899 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو نشافة،أبيض، 6 كيلو، 20٪ خصم 1199 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سميج، غسالة صحون، أبيض، 5 برامج 12 أعداد، 25٪ خصم 1899 ريال سعودي بدلاً من 2499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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