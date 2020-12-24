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عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر بنده السعودية وأقوي التخفيضات لهذا الاسبوع ومع اقتراب نهاية عام 2020 وتتضمن كرتونه من دجاج داري المجمد وزن كيلو تتكون من 10 حبات ب 105.95 ريال، بدلا من 144.95 ريال، حبة من معجون أسنان كرست ب 23.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال، 2 حبة من معجون أسنان إيكودنتا ب 45.95 ريال، بدلا من 91.90 ريال، 2 حبة من معجون أسنان كولجت للأطفال ب 23.95 ريال، بدلا من 47.90 ريال، معجون أسنان باربي ب 7.95 ريال، 2 حبة سينجال مكافح للتسوس ب 10.95 ريال، بدلا من 15 ريال، فرشاة أسنان سيجنال 3 حبات ب 19.95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده السعودية الطازجة والاسبوعية وعروض 3 أيام

عطر بخاخ أديدس للرجال 2 حبة ب 59.95 ريال، بدلا من 119.90 ريال، رموش مفردة أسار ب 32.95 ريال، بدلا من 65.90 ريال، مرطب شفاة فازلين ب 5.95 ريالن بدلا من 11.50 ريال، مرطب شفاة لابيلو ب 7.50 ريال، بدلا من 12.50 ريال، أقراص قطنية للتجميل ب 18.95 ريال، أعواد قطن 3 حبات ب 24.95 ريال، بدلا من 27.75 ريال.

عروض بنده هايبر بنده منتجات العناية الشخصية

ستيك مزيل العرق من نيفيا 1+1 ومزيل عرق مام ب 8.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، صابون كامي ب 8.50 ريال، بدلا من 12.75 ريال، صابون نقي 3 حبات ب 13.95 ريال، بدلا من 18.25 ريال، صابون سائل لليدين ب 32.95 ريال، بدلا من 42.25 ريال، ستيك مزيل العرق رجالى ارم اند هامر 2 حبة ب 34.25 ريال، بدلا من 45.90 ريال.

سائل تنظيف اليدين لوكس 2حبة ب 18.95 ريال، سائل الاستحمام للتنشيط دوف ب 15.95 ريال، صابون لوكس 6 حبات ب 19.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، صابون الاستحمام لايفبوي ب 17.95 ريال، صابون لايفبوي 500 مل ب 22.95 ريال، ماكينة الحلاقة سكين جارد مقبض + 5 شفرات ب 66.75 ريال، بدلا من 78.50 ريال.

عروض هايبر بنده العناية بالمرأة

مناديل نسائية برائحة المسك الأبيض 20 منديل في العبوة العرض يشمل 2 حبة ب 19.50 ريال، بدلا من 39 ريال، عبوة من الفوط الصحية ب 19.95 ريال، بدلا من 29.95 ريال، فوط أولويز حجم كبير العبوة تتكون من 30 فوطة ب 13.95 ريال، فوط ليلية سوبر العبوة تتكون من 42 حبة+ 6 مجاناً ب 24.95 ريال، بدلا من 35.25 ريال.