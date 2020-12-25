نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا علي الأثاث لنهاية العام و أقوي عروض كتالوج 2021 الجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا علي الأثاث لنهاية العام عروض ايكيا على أثاث المنزل والعروض اليومية يمكنك متابعة ومعرفة عروض ايكيا من خلال الموقع الرسمي لمتجر ايكيا الذي يقوم بعرض وعمل العروض المميزة على الديكورات والأثاث الخاصة بالمنزل، من خلال مقالتنا سنتعرف سوياً على أحدث العروض من خلال متجر ايكيا وأكبر العروض و الخصومات وحتى نهاية العام.

عروض ايكيا على الأثاث وخصومات قد تصل إلى 60%

طاولة مناسبة لشاشة بأبعاد 90×26×45 سنتيمتر يوجد بها عدد من الأرفف المفيدة والعملية جداً تستطيع استخدامها بشكل مناسب لأنها تحمل وزن يصل إلى 30 كيلو جرام، فقط بسعر 295 ريال.

موزع صابون من ايكيا يمكنك الأن تزيين دورة المياه الخاصة بك بشكلة الفاخر والرائع موزع الصابون مصنع من أجود أنواع الخزف النقي، كل هذا فقط بسعر 129 ريال.

موزع الصابون اقتصادي بجانب عبوة شفافة بلاستيكية ذات مظهر جذاب و انسيابى فقط بسعر 19 ريال.

صندوق التخزين الرائع يمكن استخدامه في تخزين الملابس الشتوية عند دخول فصل الصيف والصيفية في الشتاء، وذلك بهدف الحفاظ على الملابس من تراكم الأتربة أو العته، كل ذلك فقط بسعر 49 ريال.

عروض ايكيا على الأدوات المنزلية

عروض ايكيا قام بعمل العديد من العروض الرائعة والمميزة وحتى نهاية العام ومن هذه العروض

عروض ايكيا لنهاية العام ترمس مشروبات رائع وأنيق من متجر ايكيا يستخدم في حفظ المشروبات الساخنة، بحجم لتر يمكنك شرائه في فترة التخفيضات فقط 149 ريال سعودي.

ترمس مشروبات رائع وأنيق من متجر ايكيا يستخدم في حفظ المشروبات الساخنة، بحجم لتر يمكنك شرائه في فترة التخفيضات فقط 149 ريال سعودي. طقم معالق توزيع للمطبخ فائق الجودة يكون من ثلاث قطع معلقة للغرف معلقة للتقليب، ملقط طهي يمكنك شراء هذا العرض فقط بسعر 59 ريال سعودي.

سلطانية كبيرة الحجم مميزة يمكنك شرائها خلال فترة التخفيضات فقط بسعر 29 ريال سعودي.

أكبر التخفيضات من ايكيا

عروض ايكيا كأس من الزجاج المقوى مرفق بطبق فقط بسعر 3 ريال سعودي.

كأس من الزجاج المقوى مرفق بطبق فقط بسعر 3 ريال سعودي. طبق زجاجي ناصع البياض أو باللون الذي تختارة فقط سعر القطعة 2.5 ريال سعودي.

كرسي للأطفال مرتفع وخاص يعد من أفضل العروض والتخفيضات المقدمة من ايكيا وأبعاده 56×59×90 سم فقط بسعر 37 ريال سعودي.

عروض ايكيا لنهاية العام