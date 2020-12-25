نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية للسلع الغذائية وأقوي عروض السعودية الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية للسلع الغذائية أسواق عبد الله العثيم يقوم بعمل العديد من العروض التي تعمل على جذب أنظار العديد من محبي العروض الخاصة بالسلع الغذائية والتخزين، لذلك جاءت إليكم هذه العروض الخاصة بأسواق العثيم othaim market للمنتجات الغذائية لتحصل عليها بمنتهى السهولة إليكم هذه العروض. عروض العثيم السعودية للسلع الغذائية أسواق العثيم الأسبوعية تستطيع شراء علبة نسكافيه تحتوي على أربعة وعشرين قطعة كل قطعة عبارة عن 18 جرام يمكنك شرائها بسعر 34.95 جنيه مصري.

تستطيع شراء علبة نسكافيه تحتوي على أربعة وعشرين قطعة كل قطعة عبارة عن 18 جرام يمكنك شرائها بسعر 34.95 جنيه مصري. سعر زجاجة المياه 18.9 لتر مياة، لتتمكن من شرائه عليك أن تقوم بدفع في أول مرة 75 جنيه مصري أم إذا كنت تريد القيام بتغيير الزجاج بالفارغة تأتيك بسعر 39.95 جنيه مصري.

تستطيع أن تقوم بشراء كرتونة زجاجة مياه من نستلة حجم 1.5 لتر 12 قطعة أو كرتونة الزجاجة الصغيرة حجمها 600 مل حوالي 20 قطعة تستطيع أن تقوم بشرائها 43.95 جنيه مصري.

سعر كيس جلاكسي به أربع قطع شوكولاته جلاكسي بالإضافة إلى واحدة هدية يمكنك شرائها بسعر 37.95 جنيه مصري.

سعر مجموعة من الشكولاتة الشهيرة سنيكرز توكيس بوانتي تأتيك بسعر 26.95 جنيه مصري.

يمكنك شراء أربع أكياس فلوتس مع واحد هدية ستأتيك بسعر 14.95 جنيه مصري.

300 جرام من حليب فيكتو المجفف يمكنك شرائه بعد الخصم بسعر 23.95 جنيه مصري.

سعر 1800 جرام من حليب فيكتو المجفف عالي الجودة تستطيع شرائه 144.95 جنيه مصري.

سعر علبة البن سادة من هالي ويمكنك شراء بن فاتح بسعر مخفض 11.50 جنيه مصري. عروض العثيم الأسبوعية صلصة 300 جرام من هالي تستطيع شرائها بسعر 5.25 جنيه مصري.

شراء ست قطع فيريرو روشيه تأتيك بسعر 79.95 جنيه مصري عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية .

. يمكنك شراء 24 قطعة من فريرو روشيه بسع كيلو 134.95 جنيه مصري.

سعر صابون سائل ليمون من شير يأتيك بحجم 8 كيلو جرام بسعر 45.95 جنيه مصري.

سعر 8 كيلو برسيل بالإضافة إلى 2 كيلو هدية تأتيك بسعر 199.95 جنيه مصري.

الكيلو من الدجاج البرازيلي كونفدنس تأتيك بسعر 30.95 جنيه مصري.

سعر 800 جرام سمك فيليه تأتيك باللون الأحمر أو اللون الأبيض بسعر 22.99 جنيه مصري، 26.99 جنيه مصري.

سعر 250 من اللحيمي صدور رومي أو بقري أو دجاج بسعر 27.50 جنيه مصري.

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