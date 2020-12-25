نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت سبار السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر ماركت سبار السعودي، يقدم لكم هايبر ماركت سبار السعودي بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاحه وهذا الهايبر قد أثبت نفسه في خلال فترة قصيرة جدًا في السوق التجاري السعودي وسوف نجد في هذه العروض أن أسعاره في متناول الجميع، وإليكم التفاصيل وأسعار المنتجات المتوفرة في سبار في هذا مقال اليوم.

عروض هايبر ماركت سبار السعودي

المفخرة أرز بسمتي كريمي أو الذهبي وزن 10 كيلو جرام بسعر 49 ريال سعودي، الموز وزن كيلو جرام بسعر 3.5 ريال سعودي، شاي الربيع المذاق الأصلي عبوة مكونة من 200 كيس بسعر 19.95 ريال سعودي، شمس زيت زهرة الشمس زجاجتين لتر ونصف بسعر22.95 ريال سعودي، مسحوق تايد 2.5 كيلو جرام بسعر 16.95 ريال سعودي، علبة فراولة مصري بسعر 3.95 ريال سعودي، كيلو مندلينا مصري بسعر 3.95 ريال سعودي، كيلو تفاح فوجي بسعر 4.95 ريال سعودي، كيلو مانجو أفريقي بسعر 9.95 ريال سعودي، كيلو كمثرى كوشيا بسعر 7.95 ريال سعودي، كيلو كيوي 8.95 ريال سعودي، كيلو طماطم بلدي بسعر 3.5 ريال سعودي.

كيلو جزر بسعر 4.5 ريال سعودي، كيلو بطاطس بسعر 1.5 ريال سعودي، خروف روماني بالعظم 49.95 ريال سعودي، كيلو سوكاني سعودي 3.95 ريال سعودي، كيلو سمك كنعد 57.95 ريال سعودي، كيلو روبيان چامبو بسعر 59.95 ريال سعودي، كيلو سمك حمرا بسعر 38.95 ريال سعودي، كيلو سمك هامور 29.59 ريال سعودي، رضوى دجاج مشكلة 200 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي، رضوري دجاج متبل 650 كيلو جرام بسعر 13.50 ريال سعودي، كيلو عدس بني أو أحمر بسعر 7.95 ريال سعودي، كيلو مكسرات ميني مشكلة بسعر 42.95 ريال سعودي، كيلو لوز ني أمريكاني 28.95 ريال سعودي، كيلو جبنة فيتا المراعي بسعر 10.95 ريال سعودي، غنية جبنة قليلة الملح والدسم كيلو بسعر 20.95 ريال سعودي، كيلو حلاوة شعر بسعر 14.95 ريال سعودي، عبوة 10 لتر زيت زيتون بسعر 149 ريال سعودي، زيتون كالاماتا محلي يوناني بسعر 25.95 ريال سعودي.