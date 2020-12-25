نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بندة السعودي لنهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بندة السعودي، هايبر بندة من أحد أشهر الأسواق في السعودية وبمناسبة نهاية العام تقدم مجموعة هايبر بندة لجميع عملائها سلسلة من العروض الضخمة من يوم 23 وحتى يوم 29 من الشهر الجاري لسنة 2020 م، وستحصل في هايبر بندة على تجربة تسوق ممتعة وخيالية وخصومات رائعة خلال هذا الأسبوع وذلك من يوم الأربعاء 8 من جماد الأول إلى الثلاثاء 14 جماد الأول لعام 1442هـ أو حتى نفاذ الكمية، لذا تابعوا هذا المقال لتتعرفوا على كل التفاصيل.

عروض وأسعار هايبر بندة السعودي

عبوة من عسل سدر المنصب وزن 1 كيلو جرام بسعر 85.95 ريال سعودي، عبوة من كونتري كورن فليكس نستله وزن 1 كيلو جرام بسعر 19.95 ريال سعودي، عبوة اقتصادية من كرات الحبوب بطعم الشوكولاتة أو رقائق الحبوب الكاملة فيتنس وزن 562 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي، عبوة من عسل الرحيق الذهبي أو الطبيعي من الشفاء وزن 500 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي، سكر ناعم الأسرة وزن 10 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.

حلاوة طحينية الخروف وزن 1 كيلو جرام بسعر 9.95 ريال سعودي، جبنة إيدام هولندي فريكو وزن 250 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي، طحينة بيضاء فاخرة من الصيداوي وزن 500 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي، حلاوة فاخرة بالفستق وزن 500 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي، حلاوة سادة فاخرة من الصيداوي وزن 500 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي، عصير المراعي (18*150مل) بسعر 13.95 ريال سعودي للكرتون، شراب شعير موسي (6*330مل) بسعر 26.95 ريال سعودي للمجموعة، شراب بدون إضافة سكر راني (27*200مل) بسعر 29.95 ريال سعودي للكرتون، ليندا حمضيات أو برتقال أو بي كولا (30*330مل) بسعر 39.95 ريال سعودي للمجموعة، عصير بدون إضافة سكر أورجنال (18*200 مل) بسعر 19.95 ريال سعودي الكرتون و34.95 ريال سعودي 2 كرتون، 2 عبوة من عصير راني وزن 1.5 لتر بسعر 9.95 ريال سعودي، عرض 2+1 عصير فواكهة سموذي ندى وزن 300 مل بسعر 9.75 ريال سعودي، عصير طازج ندى وزن 1.35 لتر بسعر 7.95 ريال سعودي للعبوة.