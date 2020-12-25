نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع عروض أبراج هايبر ماركت وتخفيضات حتى يوم 4-1-2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات أبراج هايبر ماركت، مع اقتراب نهاية العام الحالي وبداية عام جديد عام 2021 يقدم هايبر ماركت أبراج مجموعة من العروض والتخفيضات التي تلائم جميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد، كما وأنه يقدم أفضل عروض أبراج هايبر ماركت على مدار العام، ويفرها بأفضل التخفيضات الموجودة، ومن المفترض أن تبدأ تلك العروض من يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020 حتى يوم الرابع من شهر يناير لعام 2021.

عروض أبراج هايبر ماركت

يقدم أبراج هايبر ماركت الكثير من العروض على الفاكهة والأطعمة وعروض الأجهزة الكهربية وعروض الأجهزة التقنية وعروض الملابس وغيرها الكثير من العروض:

عروض أبراج ماركت على الفاكهة

يوسفي باكستاني كيلو بسعر 3.25 ريال.

تفاح أحمر أو أخضر أو أمريكاني أو ذهبي كيلو بسعر 5.95 ريال.

موز كيلو بسعر 3.50 ريال.

رمان مصري كيلو بسعر 2.75 ريال.

برتقال أبو صرة كيلو بسعر 3.75 ريال.

فراولة كيلو بسعر 4.50 ريال.

كمثرى أسباني كيلو بسعر 2.75 ريال.

كاكي كيلو بسعر 7.95 ريال.

جوز الهند الحبة 2.75 ريال.

عنب أسود أو أحمر كيلو بسعر 6.95 ريال.

جوافة كيلو بسعر 6.75 ريال.

تمر سكري كيلو بسعر 29.95 ريال.

قشطة كيلو بسعر 10.95 ريال.

تمر عجوة كيلو بسعر 19.95 ريال.

عروض أبراج هايبر ماركت على الحلويات