نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية خصومات Extra على اللابتوب واجهزة الكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية وخصومات Extra الخاصة بتخفيضات نهاية العام 2020، حيث نعرض لكم تخفيضات اكسترا على اللابتوب واجهزة الكمبيوتر المحمول الحديثة، ولا تقتصر عروض Extra السعودية على تخفيضات اللاب توب فقط، بل تشمل التخفيضات كذلك خصومات على الجوالات، والشاشات، وتضم أيضًا عروض خاصة على الأجهزة المنزلية، فكل ما هو جديد تجدوه معنا في خصومات عروض Extra السعودية.

عروض اكسترا السعودية خصومات Extra على اللابتوب واجهزة الكمبيوتر

تشمل عروض اكسترا مختلف أنواع اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتي يوجد من بينها الأجهزة الأكثر حداثة، والأجهزة ذات السعر الإقتصادي، والأجهزة التي تتميز بمتانتها وجودتها، حيث تضم العروض أنواع منعددة من ماركات عالمية مختلفة بأسعار ومواصفات متفاوتة؛ لتناسب كافة الإحتياجات.

عروض اكسترا السعودية

في التالي تجدون معنا خصومات عروض اكسترا على أجهزة اللاب توب من شركة أبل العالمية، الشهيرة بجودة منتجاتها وتطورها:

لابتوب ابل ماك بوك برو 2019، كور اي 7، رام 16 جيجابايت، شاشة 16 بوصة، بسعر 10999 ريال سعودي.

لابتوب ابل ماك بايروك 2017، كور اي 5، رام 8 جيجابايت، شاشة 13.3 بوصة، بسعر 3999، بدلًا من 4779 ريال سعودي، بخصم 16%.

لابتوب ابل ماك بوك برو 2020، كور اي 5، رام 16 جيجابايت ، سعة 512 جيجا اس اس دي، شاشة 13.3 بوصة، بسعر 8549 ريال سعودي.

لابتوب ابل ماك بوك برو تاتش بار 2019، كور اي 7، سعة 512 جيجا، شاشة 16 بوصة، بسعر 10999 ريال سعودي.

لابتوب ابل ماك بوك آير 2020، سعة 256 جيجا، وسعة رام 8 جيجابايت، شاشة 13 بوصة، بسعر 4899 ريال سعودي.

عروض اكسترا للابتوب

نعرض في التالي كل عروض اكسترا للابتوب من شركة اتش بي المعروفة عالميًا، وتنوع الأجهزة في أشكالها وسعة الذاكرة بكل جهاز منها، كما تختلف كذلك من حيث حجم الشاشة وذاكرة الرام:

لابتوب اتش بي آومن 15، آي آم دي رايزت 7، رام 16 جيجا، شاشة بحجم 15.6 بوصة، ذاكرة سعة 1 تيرا اس اس دي، بسعر 5999 ريال سعودي.

لابتوب اتش بي بافليون 16، كور آي 7، رام 16 جيجا، شاشة بحجم 16.1 بوصة، ذاكرة سعة 512 اس اس دي، بسعر 5549 ريال سعودي.

لابتوب اتش بي آنفي 15، كور آي 5، رام 16 جيجا، شاشة بحجم 15.6 بوصة، ذاكرة سعة 512 اس اس دي، بسعر 5549 ريال سعودي.

عروض Extra السعودية

فيما يلي كافة عروض اكسترا السعودية على أجهزة لابتوب لينوفو، المعروفة بكونها الأجهزة الإقتصادية التي تناسب مختلف المستويات المادية، فشركة لينوفو قد اشتهرت بسبب تقديمها منتجات ذات إمكانيات عديدة وبسعر معقول نسبيًا:

لابتوب لينوفو ليجون 5، كور آي 7، ذاكرة سعة 1 تيرا + 256 جيجا اس اس دي، رام 16 جيجا، شاشة بحجم 15.6 بوصة، بسعر 6999 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو ايديا باد 3، كور آي 7، ذاكرة سعة 1 تيرا + 256 جيجا اس اس دي، رام 16 جيجا، شاشة بحجم 15.6 بوصة، بسعر 4929 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو يوجا آس 940، كور آي 7، ذاكرة سعة 1 تيرا اس اس دي، رام 16 جيجا، شاشة بحجم 14 بوصة، بسعر 8649 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو ايديا باد فليكس 5، كور آي 3، ذاكرة سعة 256 اس اس دي، رام 4 جيجا، شاشة بحجم 14 بوصة، بسعر لا يقبل المنافسة 2499 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا نهاية العام 2020

نقدم لكم عروض اكسترا لنهاية عام 2020، والذي تقدم فيه خصومات على أسعار لابتوب ميكروسوفت الشهير بمميزاته وما بهمن تكنولوجيا حديثة صممتها شركة ميكروسوفت:

لابتوب ميكروسوفت سيرفس برو 3، كور آي 5، رام 8 جيجا، ذاكرة 252 جيجا أس، شاشة بحجم 13.5 بوصة، بسعر 6299 ريال سعودي.

لابتوب ميكروسوفت سيرفس برو 3، كور آي 7، رام 16 جيجا، شاشة بحجم 13.5 بوصة، بسعر 6199 ريال سعودي.

لابتوب ميكروسوفت سيرفس بوك 3، كور آي 7، رام 32 جيجا، شاشة بحجم 15.7 بوصة، بسعر 11399 ريال سعودي.

لابتوب ميكروسوفت سيرفس 153، اي ام دي رايزن 5، رام 16 جيجا، شاشة بحجم 15 بوصة، بسعر 5899 ريال سعودي.

عروض اكسترا السعودية قدمناها لكم على أجهزة اللاب توب من مختلف الماركات الشهير، كما عرضنا سعر ومواصفات كل جهاز على حدا، والعروض من Extra مستمرة ومتجددة، ويمكن الحصول عليها بكل يسر من موقع اكسترا السعودية.