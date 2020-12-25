نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بندة علي المواد الغذائية لهذا الشهر لا تنافس اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بندة، أسواق بندة للتجزئة أسست عام 1978م فكانت أول أسواق بيع بالتجزئة بالمملكة العربية السعودية، فكان أول فروعها بمدينة الرياض، قامت بنده باندماجها مع شركة العزيزية عام 1998م، حيث تكونت شركة جديدة بإسم «العزيزية بندة المتحدة» حيث أنها بذلك استحوذت على أكبر حصة من السوق في بيع التجزئة بالمملكة العربية السعودية

عروض بندة

عروض بنده الأسبوعية على المواد الغذائية المتنوعة

سكر الأسرة ناعم 2 كيلو جرام 1+1 هدية 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال سعودي، السعر شامل القيمة المضافة. فول حدائق كاليفورنيا الخلطة 4× 450 جرام 11.75 ريال سعودي، السعر شامل القيمة المضافة. زيت دوار الشمس مازولا 2×1.8 لتر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي، السعر شامل القيمة المضافة. حليب المراعي مجفف كامل الدسم 1800 جرام +25٪ اكسترا 37.95 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال سعودي، السعر شامل القيمة المضافة. حليب نادك طويل الأجل 12×1 لتر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 53.95 ريال سعودي، السعر شامل القيمة المضافة.

خصومات بندة

خصومات بنده لهذا الأسبوع على المواد الغذائية المتنوعة

أرز بسمتي مزة الشعلان 10 كيلو جرام 58.95 ريال سعودي بدلاً من 78.50 ريال سعودي، السعر شامل القيمة المضافة. دجاج ساديا 10× 1000 جرام 127.95 ريال سعودي بدلاً من 159.95 ريال سعودي، السعر شامل القيمة المضافة. دجاج ساديا 10×1200 جرام 129.95 بدلاً من 174.95 ريال سعودي، السعر شامل القيمة المضافة. موز فليبيني، إكوادوري 2.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل القيمة المضافة. خليط زبدة إماراتي غير مملحة 5.95 ريال سعودي، السعر شامل القيمة المضافة.

تخفيضات بندة

اكبر تخفيضات بنده في هذا الأسبوع على المواد الغذائية المتنوعة