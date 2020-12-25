نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل بجميع فروع هايبر لولو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو، مجموعة لولو هايبر ماركت هي شركة هندية ذات جنسيات متعددة، حيث أن مقر الشركة الأم في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث أنها تأسست في عام 2000م، فهي أكبر مجموعة بيع بالتجزئة بقارة أسيا والشرق الأوسط فهناك أكثر من مائة وخمسون فرعاً للبيع بدول الخليج، حيث أن مجموعة هايبر ماركت لولو تقوم بإدارة أكبر مول بدولة الهند عروض لولو عروض لولو على الأغذية المحفوظة الكبير فيليه الدجاج بالبقسماط 450 جم 10 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. الكبير خضروات مشكلة 4×400 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من 17.40 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ساديا صدور الدجاج 10 ريال سعودي بدلاً من 19.55 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. الكبير توت أسود، توت مشكل 400 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات لولو خصومات لولو على الأغذية المعلبة وليمة ملوخية، بامية 5× 400 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من 27.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. إبيسكريم إيجلو بالفانيليا، الشكولاتة، الفراولة، 1 لتر 10 ريال سعودي بدلاً من 17.55 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. الأنعام لحم بقري مفروم 10 ريال سعودي بدلاً من 15.80 ريال سعودي لل 4 حبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ساديا أجنحة الدجاج 900 جم ×2 15 ريال سعودي بدلاً من 31.20 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. أمريكانا ناجتس، بوب كورن دجاج 400 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من 16.80 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات لولو تخفيضات لولو على المواد الأغذية أمريكانا برجر الدجاج، لحم بقري جامبو 1 كجم 20 ريال سعودي بدلاً من 30.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. أمريكانا نقانق الدجاج 4×340 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من 19.80 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وليمة براثا مجمدة 5×400 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من 31.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جبكو بطاطس مقلية 2.5 كجم 10 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض لولو خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل بجميع فروع هايبر لولو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.