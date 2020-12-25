نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية للسنة الجديدة خصومات حتى 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عروض ايكيا السعودية للسنة الجديدة حتى يوم 9 يناير المقبل على جميع مستلزمات المنزل بخصومات هائلة تبدأ من 30% حتى 70% مع الشحن المجاني لمشتريات من 1500 فأكثر، عرضت شركة أيكيا للأثاث الراقي عدد من المعروضات المميزة بخصومات كبيرة في فروع الرياض وجدة والظهران بالمعرض فقط على الأثاث المنزلي وأثاث المكتب والأماكن الخارجية وإكسسورات المنزل كالتالي:

عروض ايكيا السعودية

قامت شركة ايكيا بعمل تصفيات نهاية العام في فروعها بالمملكة في الرياض وجدة والظهران كالتالي:

عروض أيكيا السعودية في الرياض

كرسي بظهر متحرك بضمان 10 سنوات خصم 40% 916 ريال

كرسي بظهر متحرك بضمان 10 سنوات خصم 30% 1069 ريال

طاولة قهوة نحاسية خصم 50% 189 ريال

طاولة بصينية خصم 50% 134 ريال

طاولة تلفزيون مع قاعدة خصم 40% 654 ريال.

مراتب نوابض 200 في 140 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 1245 ريال

مراتب نوابض 200 في 90 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 949 ريال

مراتب نوابض 200 في 180 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 1836 ريال

طاولة و4 كراسي خصم 60% 654 ريال

حامل حوض 4 أدراج خصم 70% 458 ريال

ستائر بيج 300 في 150 خصم 60% 85 ريال

ستائر مخطط خصم 50% 96 ريال

غطاء لحاف + 2 غطاء مخدة خصم 30% 98 ريال

سجاد مقاس 195 في 133 خصم 40% 128 ريال

سجاد معقود يدويًا مقاس 300 في 200 خصم 30% 5362 ريال.

بإمكانك الإطلاع على جميع العروض من رابط معرض ايكيا الرياض.

عروض أيكيا السعودية في جدة

كنبة 3 مقاعد ضمان 10 سنوات خصم 30% 1420 ريال

كنبة 3 مقاعد ضمان 10 سنوات خصم 50% 1530 ريال

كرسي مريح خصم 40% 194 ريال

كرسي بظهر متحرك ضمان 10 سنوات خصم 30% 1069 ريال

خزانة بباب زجاج خصم 30% 227 ريال

طاولة تلفزيون مع قاعدة خصم 40% 654 ريال.

مراتب نوابض 200 في 180 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 1836 ريال

مراتب نوابض 200 في 180 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 567 ريال

مراتب نوابض 200 في 140 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 1245 ريال

مراتب نوابض 200 في 90 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 949 ريال

طاولة و4 كراسي خصم 40% 654 ريال

طاولة خصم 60% 611 ريال

ستائر بيج 300 في 150 خصم 60% 85 ريال

ستائر أزرق 300 في 145 ريال خصم 60% 68 ريال

ستائر زهري 300 في 145 خصم 30% 134 ريال

ستائر مخطط خصم 50% 96 ريال

غطاء لحاف + 2 غطاء مخدة خصم 30% 98 ريال

سجاد مقاس 195 في 133 خصم 40% 128 ريال

سجاد معقود يدويًا مقاس 300 في 200 خصم 30% 5362 ريال

سجاد 100 في 60 خصم 30% 55 ريال

طاولة قهوة نحاسية خصم 50% 189 ريال

طاولة بصينية خصم 50% 134 ريال

تستطيع الإطلاع على كتالوج معرض جدة من هنا.

عروض معرض ايكيا الظهران

كرسي بظهر متحرك بضمان 10 سنوات خصم 40% 916 ريال

كرسي بظهر متحرك بضمان 10 سنوات خصم 30% 1069 ريال

طاولة قهوة نحاسية خصم 50% 189 ريال

طاولة بصينية خصم 50% 134 ريال

غطاء لحاف + 2 غطاء مخدة خصم 30% 98 ريال

ستائر مخطط خصم 50% 96 ريال

طاولة و4 كراسي خصم 40% 654 ريال

مراتب نوابض 200 في 140 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 1245 ريال

مراتب نوابض 200 في 90 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 949 ريال

سجاد مقاس 195 في 133 خصم 40% 128 ريال

سجاد معقود يدويًا مقاس 300 في 200 خصم 30% 5362 ريال

بإمكانك الإطلاع على عروض معرض الظهران من هنا

مع العروض والتخفيضات يوجد عرض الشحن مجاني على المشتريات 1500 فأكثر من ذلك حتى انتهاء عروض السنة الجديدة من عروض ايكيا السعودية.