نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية للسنة الجديدة خصومات حتى 70% في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدأت عروض ايكيا السعودية للسنة الجديدة حتى يوم 9 يناير المقبل على جميع مستلزمات المنزل بخصومات هائلة تبدأ من 30% حتى 70% مع الشحن المجاني لمشتريات من 1500 فأكثر، عرضت شركة أيكيا للأثاث الراقي عدد من المعروضات المميزة بخصومات كبيرة في فروع الرياض وجدة والظهران بالمعرض فقط على الأثاث المنزلي وأثاث المكتب والأماكن الخارجية وإكسسورات المنزل كالتالي:
عروض ايكيا السعودية
قامت شركة ايكيا بعمل تصفيات نهاية العام في فروعها بالمملكة في الرياض وجدة والظهران كالتالي:
عروض أيكيا السعودية في الرياض
- كرسي بظهر متحرك بضمان 10 سنوات خصم 40% 916 ريال
- كرسي بظهر متحرك بضمان 10 سنوات خصم 30% 1069 ريال
- طاولة قهوة نحاسية خصم 50% 189 ريال
- طاولة بصينية خصم 50% 134 ريال
- طاولة تلفزيون مع قاعدة خصم 40% 654 ريال.
- مراتب نوابض 200 في 140 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 1245 ريال
- مراتب نوابض 200 في 90 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 949 ريال
- مراتب نوابض 200 في 180 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 1836 ريال
- طاولة و4 كراسي خصم 60% 654 ريال
- حامل حوض 4 أدراج خصم 70% 458 ريال
- ستائر بيج 300 في 150 خصم 60% 85 ريال
- ستائر مخطط خصم 50% 96 ريال
- غطاء لحاف + 2 غطاء مخدة خصم 30% 98 ريال
- سجاد مقاس 195 في 133 خصم 40% 128 ريال
- سجاد معقود يدويًا مقاس 300 في 200 خصم 30% 5362 ريال.
- بإمكانك الإطلاع على جميع العروض من رابط معرض ايكيا الرياض.
عروض أيكيا السعودية في جدة
- كنبة 3 مقاعد ضمان 10 سنوات خصم 30% 1420 ريال
- كنبة 3 مقاعد ضمان 10 سنوات خصم 50% 1530 ريال
- كرسي مريح خصم 40% 194 ريال
- كرسي بظهر متحرك ضمان 10 سنوات خصم 30% 1069 ريال
- خزانة بباب زجاج خصم 30% 227 ريال
- طاولة تلفزيون مع قاعدة خصم 40% 654 ريال.
- مراتب نوابض 200 في 180 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 1836 ريال
- مراتب نوابض 200 في 180 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 567 ريال
- مراتب نوابض 200 في 140 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 1245 ريال
- مراتب نوابض 200 في 90 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 949 ريال
- طاولة و4 كراسي خصم 40% 654 ريال
- طاولة خصم 60% 611 ريال
- ستائر بيج 300 في 150 خصم 60% 85 ريال
- ستائر أزرق 300 في 145 ريال خصم 60% 68 ريال
- ستائر زهري 300 في 145 خصم 30% 134 ريال
- ستائر مخطط خصم 50% 96 ريال
- غطاء لحاف + 2 غطاء مخدة خصم 30% 98 ريال
- سجاد مقاس 195 في 133 خصم 40% 128 ريال
- سجاد معقود يدويًا مقاس 300 في 200 خصم 30% 5362 ريال
- سجاد 100 في 60 خصم 30% 55 ريال
- طاولة قهوة نحاسية خصم 50% 189 ريال
- طاولة بصينية خصم 50% 134 ريال
- تستطيع الإطلاع على كتالوج معرض جدة من هنا.
عروض معرض ايكيا الظهران
- كرسي بظهر متحرك بضمان 10 سنوات خصم 40% 916 ريال
- كرسي بظهر متحرك بضمان 10 سنوات خصم 30% 1069 ريال
- طاولة قهوة نحاسية خصم 50% 189 ريال
- طاولة بصينية خصم 50% 134 ريال
- غطاء لحاف + 2 غطاء مخدة خصم 30% 98 ريال
- ستائر مخطط خصم 50% 96 ريال
- طاولة و4 كراسي خصم 40% 654 ريال
- مراتب نوابض 200 في 140 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 1245 ريال
- مراتب نوابض 200 في 90 ضمان 25 عام مجانًا خصم 40% 949 ريال
- سجاد مقاس 195 في 133 خصم 40% 128 ريال
- سجاد معقود يدويًا مقاس 300 في 200 خصم 30% 5362 ريال
- بإمكانك الإطلاع على عروض معرض الظهران من هنا
مع العروض والتخفيضات يوجد عرض الشحن مجاني على المشتريات 1500 فأكثر من ذلك حتى انتهاء عروض السنة الجديدة من عروض ايكيا السعودية.
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