نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أفضل عروض الأسعار المخفضة من أسواق مكتبة جرير في السعودية وأخر العروض التي تقدمها مكتبه جرير على الهواتف الذكية بأسعار مميزه فرصه لا تعوض فقد أصدرت مكتبه جرير عروض ممتازه على الهواتف الذكية بأسعار أقل من ألف ريال سعودي وقد شملت هذه العروض هاتف لينوفو كى 8نوت سعه 64 جيجا بايت ذهبي اللون بسعر299 ريال سعودي مع توفير خصم 15% عند الدفع باستخدام بطاقه سامبا جرير الائتمانية كما أضافه هاتف نوكيا 7 بلس سعه 64 جيجا بايت أسود اللون،الجيل الرابع بسعر 759 ريال سعودي شامل الضريبة كما وفرت خصم 15% عند الدفع باستخدام بطاقه سامبا نتمنى أن تستفاد بالعرض، كما قدمت جرير عروض أخره على أحدث الهواتف مثل هواوي بي برو سعه 256 جيجا ويتميز باللون الأسود بسعركما أضافت من ضمن العروض هواوي نوفا 7 أس أي سعه 128 جيجا بايت بسعر متميز 1399 ريال سعودي.

أفضل عروض مكتبة جرير على هواتف سامسونج:

ونقدم لكم مجموعه متنوعه ومتميزه من الهواتف الذكية التي أطلقت عليها مكتبه جرير أفضل العروض شامله الضريبة وخصم 15% عند الدفع باستخدام بطاقه سامبا هاتف سامسونج جالكسي زد فليب سعة 256 جيجا بايت بسعر 5475 ريال سعودي، سامسونج ( DuaL ) (+Galaxys10 ) باللونين الأزرق والأبيض سعة 128 جيجا بايت 2299 ريال سعودي، كما أضافت إلى قائمة العروض هواوي بي 40 برو بلس سعه 512 جيجا بايت أسود بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 4799 ريال سعودي ونقدم لكم سامسونج جالكسي أس 20 ألترا سعه 128 جيجا بايت بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال سعودي وسامسونج .جالكسي اس20 أف أي سعه 128 سعر 2399 ريال سعودي بدلاً من 2999 ريال سعودي.

أحدث الهواتف الذكية لدى مكتبة جرير في السعودية:

هاتف هواوى نوفا 7 أس أي سعة 128 جيجا بايت بسعر 1399 بدلاً من 1599 هواوي بي 40 برو بلس سعه 512 جيجا بايت أبيض اللون بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 4799، هاتف سامسونج جالكسى زد فولد 2،سعة 256 بسعر 7999 ريال سعودي وخصم 15% عند الدفع باستخدام بطاقه سامبا جرير الائتمانية، وهاتف سامسونج جالكسى نوت 10 بلس سعه 256 بسعر 2699 ريال سعودي بدلاً من 4379 ريال سعودي نتمنى أن تستفاد بفتره العرض ومتابعه كل جديد.