نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات العثيم تستمر مع مهرجان حنا الأوفر وفرص لاتتعوض لتحدي التوفير لنهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اسواق العثيم، و مهرجان التخفيضات الأسبوعية من أسواق عبدالله العثيم السعودية

تخفيضات العثيم الحصرية من سوبر ماركت العثيم وتحطيم الأسعار مع الخصم الجبار على كل المنتجات، والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، واللحوم، والأغذية الجافة، والمجمدات، وأدوات العناية الشخصية، وكل ما تحتاجه، تجده وبأسعار تنافسية في أسواق العثيم السعودية. عروض العثيم مهرجان “حنا الأوفر” الاسبوعية عروض العثيم طقم طبخ هوم أوى عدد 8 قطع بسعر 99 ريال سعودي فقط.

عروض العثيم الاسبوعية قدر هوم أوي بغطاء مقاسات مختلفة، مقاس 24 سم بسعر 49 ريال سعودي، مقاس 26 سم بسعر 54

عروض اسواق العثيم ريال سعودي، مقاس 28 سم بسعر 62 ريال سعودي فقط.

عروض العثيم اليوم الاثنين كرسي رحلات قابل للطي فقط بسعر 32.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية توصيلة كوولين كهرباء 2م، فقط بسعر 44.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مقلاة رويال فورد مقاس 15+26 سم مع مغرفة هدية، فقط بسعر 39.95 ريال سعودي.

عرض العثيم قدر ضغط السيف مقاسات متعددة، مقاس 7 لتر بسعر 89 ريال سعودي، مقاس 9 لتر بسعر 109 ريال سعودي، مقاس 11 لتر بسعر 119 ريال سعودي فقط. عروض العثيم الطازج اليوم حافظة طعام سوليتير 3 حبة، بسعر 39 ريال سعودي فقط.

عروض العثيم الاسبوعيه ترمس رويال فورد مقاس لتر بسعر 30 ريال سعودي فقط.

عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين شواية باربكيو فوريت وسط، فقط بسعر 32.95 ريال سعودي. عروض الجوالات في العثيم عروض العثيم الالكترونية جوال سامسونج 2 كور، بسعة تخزين داخلية 16 جيجا بايت، متوفر باللون الأزرق السماوي، فقط بسعر 359 ريال سعودي.

عروض الجوالات في العثيم جوال سامسونج آى 21 اس، بسعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، متوفر باللون الاحمر، فقط بسعر 719 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات العثيم تستمر مع مهرجان حنا الأوفر وفرص لاتتعوض لتحدي التوفير لنهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.