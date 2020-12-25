خصومات الدانوب في نهاية العام تفوق الخيال الحق العروض

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عمر شويل - جدة خصومات الدانوب، الدانوب هي سلسلة أسواق بيع بالتجزئة بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها عام 1987م، حيث أن جميع فروع سلسلة الدانوب تنحصر داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمن فروعها الرياض، المدينة المنورة، جدة، مكة المكرمة، حطين، مخرج 2 فهي سلسلة أسواق مالكها شركات بن داود، والمقر الرئيسي لهذه الفروع بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. خصومات الدانوب عروض الألبان والأجبان من الدانوب القاضي بيض طازج 30 بيضة 16.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي حليب طازج كامل الدسم 2 لتر 9 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فقيه بيض طازج 30 بيضة 14.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي لبن زبادي كامل الدسم 6×170 جرام 7.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. رحيمة بيض طازج 30 بيضة 17.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض الدانوب عروض الدانوب علي الألبان والأجبان المراعي حليب طازج كامل الدسم 2.85 لتر 12.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي لبن طازج كامل الدسم 2 لتر 9 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي كريمة الطبخ 500 ملل 16 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بوك جبنة كريم قابلة للدهن 2×500 جرام 31 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي حليب طازج قليل الدسم 2 لتر 9 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات الدانوب تخفيضات الدانوب علي منتجات الالبان المراعي قشطة طازجة 100 جرام 3.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي زبادي قليل الدسم 6×170 جرام 7.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. الصفوة بيض 30 بيضة 18.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي زبادي طازج كامل الدسم 170 جرام 1.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي كريمة الطبخ 250 مل 8 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات الدانوب المراعي جبنة موزاريلا 200 جرام 6.95 ريال سعودي بدلاً من 10.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي حليب طازج كامل الدسم 1 لتر 5 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي زبدة طبيعية غير مملحة 3×100 جرام 14.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. المراعي زبادي بالفراولة 100 جرام 1.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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