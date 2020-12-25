نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو بمناسبة العام الجديد خصومات تصل إلي 20% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو للعدد والأدوات، ساكو هي من أكبر الشركات في مجال العدد والأدوات والأثاث المنزلي، تأسست الشركة عام 1985م، وتقوم ساكو بإستيراد أفضل المنتجات والبضائع من أنحاء العالم، ويوجد اليوم 32 فرعاً للبيع بالتجزئة لشركة ساكو في 18 مدينة في أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تقدم أكثر من 20000 منتج يعرض بالمعارض الخاصة بشركة ساكو عروض ساكو عروض أدوات الطبخ الخاصة بالتخييم من ساكو فحم حجري مضغوط 4 كيلو جرام 51.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حطب شجر البتولا 20 لتر 43.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حطب كبير الحجم 74.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حطب صغير الحجم 51.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قفازات مقاومة للحرارة BBQ BUTLER، بــ 49.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو فحم مضغوط 10 كيلو جوين 63.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شواية فحم للرحلات بغطاء علوى مقاس 45×37، بـ 116 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شواية فحم سوداء قابلة للطي 225.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فحم مضغوط ٥ كج معبأ في كيس ورقي جوين 15.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فحم مضغوط 10 كجم معبأ في كيس ورقي جوين 85.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو خصومات ساكو للعام الجديد شواية فحم ديلوكس مع شبك من حديد الصب 394.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حافظة طعام سعة 2.15 لتر مزينة بزهور 109.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حافظة طعام سعة 2.9 لتر مزينة بزهور 127 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مبرد بلا ثلج خفيف الوزن وقابل للطي 179.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ترمس 1.8 لتر فولاذ ضد الصدأ 89.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات ساكو تنزيلات ساكو الاخيرة علي العدد و الادوات ترمس 2.2 لتر فولاذ ضد الصدأ 109.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ترمس 1.8 لتر فولاذ ضد الصدأ 89.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شواية فحم متنقلة فولاذ مقاوم للصدأ 225.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شواية 14 سيخ دوران تلقائي 599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ساكو بمناسبة العام الجديد خصومات تصل إلي 20% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.