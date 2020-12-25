نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب علي جميع المنتجات خصومات تصل إلي 20% حتى نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب داخل المملكة العربية السعودية، حدث في العام 1987 الميلادي افتتاح مؤسسة الدانوب وهي عبارة عن مجموعة من الأسواق داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل فروع هايبر ماركت الدانوب المدن الأتَية داخل المملكة، مدينة جدة، مدينة مكة المكرمة، مدينة الرياض، وأيضًا المدينة المنورة، والشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مؤسسة الدانوب بل وتملكها هي مجموعة الشركات التي تعرف باسم شركات بن داود. عروض الدانوب مهرجان المشاوي اللحوم السجق والكباب صنف سجق بقري، ثمن الكيلو جرام الحالي(29.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(42) ريال سعودي، بتخفيض(12) ريال سعودي، وبخصم 23٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. صنف كباب بقري مُعد للشَوي، ثمن الكيلوجرام الحالي(36.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(51) ريال سعودي، بتخفيض(15) ريال سعودي، وبخصم 23٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات الدانوب مهرجان الدانوب علي المشاوي اللحوم البرجر والإسكَالوب صنف برجر بقري، ثمن الكيلوجرام الحالي (27.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (40) ريال سعودي، بتخفيض(13) ريال سعودي، وبخصم 31٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. صنف إسكالوب بقري، ثمن الكيلو جرام الحالي (39.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (57.50) ريال سعودي، بتخفيض(18) ريال سعودي، وبخصم 23 ٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. صنف أوصال لحم بقري، ثمن الكيلوجرام الحالي (40.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(50.50) ريال سعودي، بتخفيض عشرة ريال سعودي، وبخصم 19٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات الدانوب الشهرية خصومات الدانوب الشهرية علي مكواة بخارية براون، بقوة 2350 واط، بسعر 139 ريال سعودي، بدلاً من 219 ريال، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خلاط محمول امبيريال قابل للشحن، بسعر 79 ريال سعودي، بدلاً من 130 ريال، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. محضر طعام كينوود، 16 وظيفة، دورق بسعة 1 لتر + مطحنة بسعة 0.8 لتر، بقوة 600 واط، فقط بسعر 169 ريال سعودي، بدلاً من 319 ريال، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الدانوب علي جميع المنتجات خصومات تصل إلي 20% حتى نهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.