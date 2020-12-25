Merry Christmas أجمل الرسائل والصور بعيد الميلاد المجيد

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عمر شويل - جدة Merry Christmas ،عيد الميلاد المجيد هو من أشهر الأعياد عند المسيحين وله شعبية كبيرة لكل الأديان السماوية ولا يقتصر الأحتفال بالكريسماس عند المسيحين فقط بل لكل الشعوب والديانات، لما يقدمه من أوقات الفرحة والبهجة ومن أبرز الأشياء التي لها علاقة قوية بالإحتفال بالكريسماس هي شجرة الكريسماس وهي إحدى تقاليد عيد الميلاد المجيد، والتي يتم تزيينها بالزينة كأيقونات الكريسماس أو تعليق المأكولات كالتفاح والشيكولاته بشكل تقليدي، أما الآن فقد يتم تزيينها بالزينة المضيئة والشموع والحلي كالآكاليل ومن الأعلى يتم وضع نجمة كبيرة مميزة.

أجواء عيد الميلاد Merry Christmas

عادة ما يحتفل المليارات من البشر بهذا العيد حيث الأجواء بين الأهل والأصدقاء والصلوات ومشاركة أشهى المأكولات والحلويات المتعلقة بـ الكريسماس والأحتفالات وتناول عشاء عيد الميلاد، وظهور بابا نويل حيث يقوم بتوزيع هداياه على الكبار والصغار ومن أبرز الأحتفالات هي الأناشيد والترانيم الخاصة بعيد الميلاد، وكما سبقنا القول أن الـ Christmas لا يقتصر الأحتفال به على المسيحين بل كل الأديان والثقافات المختلفة حول العالم، كما يعد يوم عيد الميلاد هو من العطلات الرسمية في أغلبية الدول ليتفرغ الناس بأتباع تقاليد العيد حيث الزيارات العائلية وعمل الطعام المتعلق بالعيد وتجمع الأهل لمشاهدة الأفلام المشهورة بعرضها على التلفاز يوم عيد الميلاد المجيد ومن أشهرها فيلم Home Alone.

أجمل الصور المتعلقة بعيد الميلاد المجيد

أجمل رسائل الكريسماس