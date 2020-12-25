نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقوم الآن في موقعنا بنشر أحدث ترددات قناة اون تايم سبورت التي تتواجد عبر القمر الصناعي نايل سات، ويجب أن تكون هذه القناة متوفرة على التلفاز الخاص بك لأنها تعمل على القيام بنشر أحدث المباريات وأهمها بشكل حصري، لذلك تابعونا لتتعرفوا على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد.

قناة أون تايم سبورت

هي القناة الرسمية التابعة للتلفزيون المصري، يتم فيها العمل على إذاعة كافة المباريات والبرامج الرياضية التحليلية، بالإضافة إلى أهم البرامج الإخبارية التي تجعلنا نتعرف على جميع الأنشطة الرياضية حول العالم بأكمله، لذلك كن على استعداد للاستمتاع بأهم القنوات الرياضية في جمهورية مصر العربية من خلال التردد الجديد الخاص بها.

ما تقدمه أون تايم سبورت

أون تايم سبورت من القنوات التي لا تحتاج إلى اشتراك شهري أو أي شيء، للعمل على القيام بمشاهدتها لأنها مجانية ومصنوعة من أجل المصريين.

تقوم القناة بإحضار الكثير من المذيعين المشاهير المحبوبين من قبل العديد من الأشخاص.

تستطيع القيام بمتابعة المباراة والتحليل الخاص بها بعد المباراة بشكل مباشر، بسبب المحللين الذين كانوا لاعبين خبراء سابقين، لتحصل على مدى استمتاع أكثر من أي قناة رياضية أخرى.

مميزات قناة أون تايم سبورت

يمكنك أن تتابع هذه القناة الرياضية فقط بسبب جودة الصورة التي توجد عليها، لأن التردد الجديد يجعل جودة الصورة نقية متوافقة مع الأبعاد الطبيعية لعرض الصورة.

كما أن الجودة النقية التي تم إدراجها في الصوت جعلها من القنوات التي تتمتع بالكثير من المزايا التي يحتاجها أي متفرج للألعاب الرياضية.

تردد قناة اون تايم سبورت

الجودة:SD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

عرب سات

التردد: 11310.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 3000.

يمكنك الاستمتاع بالقناة بعد أن تقوم بالعمل على ضبط جهازك على هذه الترددات المختلفة من كلا القمرين نايل سات وعرب سات.