نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير السعودية الموفرة أقوى عروض وتخفيضات جرير نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية الموفرة على أجهزة الكمبيوتر واللابتوب للألعاب، وتتنوع العروض بين العديد من الأجهزة بمختلف المواصفات ومتفاوتة من حيث السعر أيضًا، وتمتد العروض حتى منتصف شهر يناير 2012، وتعد عروض مكتبة جرير الأقوى من حيث الإلكترونيات والأجهزة اللوحية، وتضم عروض جرير في المملكة العديد من أنواع الهواتف الذكية متعددة المواصفات عالية الجودة، بالإضافة إلى عروض الشاشات من جرير السعودية، تمتعوا بالعديد من الخصومات والتخفيضات مع مكتبة جرير السعودية في مهرجان عروض نهاية العام، وموسم التخفيضات السنوية والخصومات على أسعار الإلكترونيات حصريًا مع عروض جرير السعودية الموفرة.

أقوى عروض جرير السعودية

عرض حصري من جرير على جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب Lenovo legion T5 28IMB05، مزود ب رام 16 جيجابايت، يعمل بمعالج 2.9 GHz Intel i7-10700، يعمل بكارت شاشة NVIDIA GTX 1660 بمساحة 6 جيجابايت، مزود بقرص صلب مساحته 2 تيرابايت، يعمل بنظام ويندوز 10 + شاشة مخصصة للألعاب مجانًا بسعر 5499 ريال سعودي بدلًا من 5799 ريال سعودي.

خصم 10٪ على كمبيوتر للألعاب hp Pavilion Gaming TG01-1001Nx، مزود بمعالج Intel Core i7-10700F، وذاكرة عشوائية 16 جيجابايت رام، بالإضافة إلى قرص صلب 2 تيرابايت، كما انه مزود بكارت شاشة NVIDIA GTX 1660 بحجم 16 جيجابايت بسعر 4099 ريال سعودي بدلًا من 4500 ريال سعودي.

عرض لابتوب msi بخصم خاص MSI GF63 Thin 10SCXR مزود ب رام 8 جيجابايت، يعمل بمعالج 2.6 GHz Intel i7-10750H، يعمل وشاشة 15.6 FHD-LED كما أنه مزود بـ كارت شاشة NVIDIA GTX 1650 بمساحة 4 جيجابايت، مزود بقرص صلب مساحته 512 جيجابايت SSD، يعمل بنظام ويندوز 10 بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 4399 ريال سعودي.

جرير السعودية عروض نهاية العام

عرض لابتوب HP NB 15-DA3002NX، مزود بمعالج 1.0GHz Intel Core i5-1035G1، ومزود بذاكرة 4GB رام، وقرص صلب حجمه 1 تيرابايت HDD، ومزود بشاشة 15.6 HD-LED كما أنه يعمل بنظام Windows 10 بسعر 2349 ريال سعودي.

عرض لا بتوب HP All-in-One 22 22-df0000nx، يعمل بمعالج 2.6GHz AMD Ryzen 3-3250U، وذاكرة 4 جيجايت رام، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية 1 تيرابايت HDD، كما أنه مزود بشاشة 21.5 FHD-WLED، ويعمل بنظام ويندوز 10.

خصم 6% على لابتوب Dell Alienware M15 R3، يعمل بمعالج 2.6GHz Intel Core i7-10750H، ومزود بذاكرة عشوائية 16GB رام، بالإضافة إلى قرص صلب 512GB SSD، كما أنه مزود بكارت شاشة NVIDIA RTX 2060 6GB، ويعمل اللابتوب بنظام ويندوز 10 Windows، وشاشة 15.6 FHD-LED بسعر 7999 ريال سعودي بدلًا من 8599 ريال سعودي.

تتوالى عروض وتخفيضات جرير الموفرة، وتزداد الخصومات على أسعار الأجهزة الإلكترونية بمختلف الأنواع والمواصفات، ويمكنكم متابعة العروض المتجددة لجميع متاجر السعودية على أسعار الإلكترونيات بمختلف أنواعها من خلال متابعة تقاريرنا اليومية عن عروض الإلكترونيات في السعودية، والعديد من العروض الأسبوعية لمختلف المتاجر والهايبر ماركت داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم العديد من المتاجر الإلكترونية عروض نهاية العام وتخفيضات الموسم السنوي من كل عام، تتبعونا للمزيد من العروض، ومجلات العروض الخاصة بمتجر هايبر بنده، اسواق العثيم، مكتبة جرير، ايكيا، اكسترا، اكسايت والعديد من المتاجر الكبرى بالمملكة.