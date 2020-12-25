عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 60 % تخفيضات نهاية العام ألحق الخصم

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عمر شويل - جدة عروض إكسترا الأسبوعية خصومات هائلة من اكسترا السعودية لشهر ديسمبر، اغتنم الفرصة قبل الجميع وأحصل على أقوى التخفيضات على أشهر شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة بأكسسواراتها وأجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها وأفضل أنواع أجهزة ألعاب الفيديو، لا تتردد عزيزي العميل وسارع باقتناء عروض اكسترا في شهر ديسمبر عام 2020 حتى نفاذ الكمية أقوى عروض السعودية اليوم من اكسترا.

عروض إكسترا الأسبوعية

تقدم سلسلة فروع اكسترا أقوى تخفيضات السعودية اليوم على جميع المنتجات وذلك بمناسبة نهاية عام 2020 وبداية عام جديد 2021 وكل عام والجميع بخير ولذلك نقدم لكم عروض اكسترا التي تقدمها لكل عملائها الكرام لكي يتمكنوا من الحصول على كل المنتجات اللازمة لهم بأسعار مخفضة.

تنزيلات اكسترا على شاشات التليفزيون إل جي:

تخفيضات اكسترا شاشة تليفزيون 65 بوصة من إل جي متوفرة بخصم يصل إلى 50% بسعر 11999 ريال بدلًا من 23999 ريال سعودي (توفير 12000 ريال).

خصومات اكسترا شاشة تليفزيون من إل جي 77 بوصة بخصم 49% بسعر 22999 ريال بدلًا من 44999 ريال سعودي (توفير 22000 ريال).

تنزيلات اكسترا يوجد خصم 49% على شاشة تليفزيون إل جي بسعر 16999 ريال بدلًا من 32999 ريال سعودي ( توفير 16000 ريال).

شاشة تليفزيون من إل جي 75 بوصة بخصم 46% بسعر 5599 ريال بدلًا من 10299 ريال سعودي (توفير 4700 ريال).

تخفضات اكسترا الأسبوعية

كما تقدم سلسلة فروع اكسترا تخفيضات على الجوال تصل ل 40 % على هذه الماركات ولفترة محدودة لكل عملائها الكرام

خصومات اكسترا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة: