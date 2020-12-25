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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السدحان من 23 ديسمبر حتى 29 ديسمبر 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تشمل عروض السدحان هذه الفترة خصومات هائلة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الفواكه مثل موز، وكيوي، ومانجو أفريقي، وتفاح خوجي ومند لينا مصري، وكمثري كوشي، وطماطم بلدي، وليمون أخضر، وكويسه وباذنجان أسود كبير، وجزر مستورد، وبطاطس محلي، ويتوفر أيضا جميع أنواع المخبوزات مثل بيتزا مارجرين إيطالي، وبيتي فور، وكيك شكولاتة وسط، ودونات ميني حشو، وكروسان زبده، وشابورة حلوة، ولوف كيك التوت الأزرق، وعش البلبل، وكيك الشاي، وصحن رواني، وغير ذلك من المنتجات الأخرى.
عروض السدحان الأسبوعية
تتميز عروض السدحان الأسبوعية بالتخفيضات علي منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الدجاج المجمد مثل أفخاذ دجاج رفيعة، وصدور دجاج طرية، ودجاج مجمد، وبرجر بقري، وبطاطس مقلية أكثر قرمشه وأكياد دجاج، وقوانص دجاج، ودوئقائق دجاج، والسعودية مفروم بقري أو غنم، وداري صدور دجاج طرية، وأمريكانا برجر بقري، ورويال صدور الدجاج. ويوجد أيضا جميع الأدوات المنزلية مثل مكنسة كهربائية، وفلييس مكواة بخار، وفلييس مكواة جافة، وعصارة فواكه، وغلاية كهربائية، والسيف ميكروويف، وفلييس خلاط، وفلييس صانعة قهوة.
- زيتون كلاناتا محلي يوناني 24.95 ريال.
- زيتون اسود اسباني قليل الملح 12.95 ريال.
- زيت زيتون سوري 149.00 ريال.
- زبدة غير مملحة امارتي 7.95 ريال.
- حلاوة شعر 13.95 ريال.
- المراعي جبنة فيتا 9.95 ريال.
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- عجل باكستاني بالعضم 28.95 ريال.
- رضوري دجاج كامل متبل 13.50 ريال.
- خروف سواكني مبرد 39.95 ريال.
- خروف روماني بالعضم 49.95 ريال.
- سمك توتا 13.95 ريال.
- سمك نقرور 14.95 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض السدحان من 23 ديسمبر حتى 29 ديسمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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