نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السدحان من 23 ديسمبر حتى 29 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض السدحان هذه الفترة خصومات هائلة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الفواكه مثل موز، وكيوي، ومانجو أفريقي، وتفاح خوجي ومند لينا مصري، وكمثري كوشي، وطماطم بلدي، وليمون أخضر، وكويسه وباذنجان أسود كبير، وجزر مستورد، وبطاطس محلي، ويتوفر أيضا جميع أنواع المخبوزات مثل بيتزا مارجرين إيطالي، وبيتي فور، وكيك شكولاتة وسط، ودونات ميني حشو، وكروسان زبده، وشابورة حلوة، ولوف كيك التوت الأزرق، وعش البلبل، وكيك الشاي، وصحن رواني، وغير ذلك من المنتجات الأخرى.

عروض السدحان الأسبوعية

تتميز عروض السدحان الأسبوعية بالتخفيضات علي منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الدجاج المجمد مثل أفخاذ دجاج رفيعة، وصدور دجاج طرية، ودجاج مجمد، وبرجر بقري، وبطاطس مقلية أكثر قرمشه وأكياد دجاج، وقوانص دجاج، ودوئقائق دجاج، والسعودية مفروم بقري أو غنم، وداري صدور دجاج طرية، وأمريكانا برجر بقري، ورويال صدور الدجاج. ويوجد أيضا جميع الأدوات المنزلية مثل مكنسة كهربائية، وفلييس مكواة بخار، وفلييس مكواة جافة، وعصارة فواكه، وغلاية كهربائية، والسيف ميكروويف، وفلييس خلاط، وفلييس صانعة قهوة.