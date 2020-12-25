نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيلات 20% إضافية من عروض بنده اليوم لنهاية العام على اللوازم المنزلية المتكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم لنهاية العام، يوجد في هايبر بنده كافة المنتجات التي يحتاجها أي منزل في المملكة العربية السعودية، وبمناسبة نهاية عام 2020م قام بنده بتقديم عروضاً على منتجاته تصل إلى 20% وفي هذا المقال سنذكر لكم أبرز عروض بنده اليوم. عروض هايبر بنده لنهاية العام تخفيضات بنده بلغ سعر مكرونة ايطاليانو إلى 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة زيت هالة عباد الشمس بسعر 26.50 ريال سعودي بدلاً من 39.75 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم سكر ناعم الأسرة بلغ سعره 42.95 ريال سعودي.

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عروض بنده اليوم حلاوة طحينية ماركة الخروف بلغ سعرها 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.25 ريال.

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تخفيضات بنده عدس بني كندي بلغ سعره 7.95 ريال سعودي.

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