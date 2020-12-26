نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود السعودية الاسبوعية عبيها ووفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود السعودية الاسبوعية على المقاضي المنزلية ونبدأها بعرض 2.9 لتر من زيت العربي ب 18.95 ريال، بدلا من 26.75 ريال، 2500 جم من حليب نيدو المجفف ب 57.95 ريال، بدلا من 87.50 ريال، 5 كيلو سكر ناعم أبيض ب 11.95 ريال الأسرة، 10 حبات من مناديل كلينيكس ب 17.95 ريال، بدلا من 30 ريال، كرتون دجاج دو ب 112 ريال، 5 كيلو من أرز سيلا ب 30.95 ريال، علبة من الفراولة ب 3.95 ريال، كيلو مانجو كيت ب 8.95 ريال، كيلو برتقال عصير ب 3.95 ريال، 2 حبة من الذرة المطبوخ ب 9.95 ريال، كيلو ليمون صغير الحجم ب 1.95 ريال.

عروض بن داود السعودية الاسبوعية عبيها ووفر

تشكيلة متنوعة من كيكات الزبدة اللذيذة ب 49.95 ريال، حبة من مناقيش الجبنة ب 4.95 ريال أو بالسبانخ،كيلو من البرزاق ب 34.95 ريال، بدلا من 45.95 ريال، كيلو بيتيفور حلو ب 59 ريال، بدلا من 75 ريال، كيكة البانيتوني بالزبيب ب 19.95 ريال، خبز التورتيلا سويتز ب 12.95 ريال، خبز التوست هرفي ب 3.45 ريال.

عروض بن داود اليوم

كيلو من المربي نكهات مختلفة ب 10.95 ريال، بدلا من 18.50 ريال، كيلو من زيتون عين الجمل ب 19.95 ريال، بدلا من 23.50 ريال، كيلو جبنة حلوم استرا ب 29.95 ريال، بدلا من 48.25 ريال، كيلو من الجبن الرومي ب 29.95 ريال، بدلا من 49.25 ريال، سنابل الخير ب 15.95 ريال، بدلا من 25 ريال، أمريكانا ديك رومي ب 69.95 ريال، بدلا من 106 ريال.

عروض بن داود على اللحوم والدواجن

كيلو من فخد الغنم طازج ب 69.95 ريال، بدلا من 89.75 ريال، ريش غنم ب 79.95 ريال، بدلا من 109 ريال، كيلو برجر لحم ب 27.95 ريال، بدلا من 56 ريال، كيلو من السجق البقري ب 29 ريال، بدلا من 42 ريال، توب سايد لحم برازيلي ب 39.95 ريال، بدلا من 62 ريال.