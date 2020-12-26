عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى الخصومات والتخفيضات لا تفوتك

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تنزيلات بنده فوط صحية من الويز (١٥/٣٠ فوطة) بسعر ١٣.٩٥ ريال للعبوة الواحدة.

فوط صحية يومية من كوتكس (عادية ٤٠ فوطة) بسعر ١٧.٩٥ ريال بدلًا من ٣٥.٧٥ ريال سعودي للعبوة الواحدة.

٢ عبوة من الفوط الصحية الليلية من كوتكس (ماكسي ٢٤ فوطة) بسعر ٣٧.٩٥ ريال بدلًا من ٦٥.٩٠ ريال سعودي.

عبوة من مزيل الشعر من نير (١١٠ جرام) بسعر ١٨.٥٠ ريال بدلًا من ٣٧ ريال سعودي ومعه عبوة إضافية مجانية.

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