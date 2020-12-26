عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70 % على جميع المنتجات تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية مازال هايبر ماركت عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية يتنافس في إرضاء جميع العملاء، وذلك من خلال تقديم أقوى العروض والخصومات الحصرية السارية لمدة أسبوع ابتداءً من يوم 16 من شهر ديسمبر 2020 حتى يوم 22 من نفس الشهر، ولا تنتهي تلك العروض والتخفيضات عند هذه المدة بل سيجدد العثيم عروضه للأيام المقبلة. عروض العثيم الأسبوعية العرض الأسبوعي من العثيم على شوكولاتة جلاكسي ناعمة وغامقة بسعر 6.75 ريال بدلًا من 10.50 ريال سعودي (3 حبات)، وسعر 53.25 ريال بدلًا من 78.20 ريال سعودي (عبوة ٢٤ قطعة).

خصومات العثيم على شوكولاتةm&m فول سوداني/ حليب بسعر 9.95 ريال سعودي للحبة الواحدة.

عروض العثيم الأسبوعية شوكولاتة جلاكسي جواهر بسعر 58.50 ريال بدلًا من 89.95 ريال سعودي ( عبوة وزن 900 جرام)، وسعر 48.50 ريال بدلًا من 68.95 ريال سعودي (عبوة وزن 650 جرام). تخفيضات العثيم الأخيرة تنزيلات العثيم على علبة شاي ليبتون أكياس (200 كيس) بسعر 26.95 ريال بدلًا من 39.25 ريال سعودي، والعبوة (100 كيس) بسعر 18.95 ريال بدلًا من 23.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم أرز حرين فامرز بسمتي هندي، وزن ال5 كيلو بسعر 32.95 ريال بدلًا من 40.95 ريال سعودي، ووزن ال 10 كيلو بسعر 62.50 ريال بدلًا من 77.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم بسكويت أمريكانا كوكيز بسعر 27.50 ريال بدلًا من 43 ريال سعودي للحبة.

علبة كب كيك يمامة فانيليا، 20 حبة، بسعر 8.95 ريال بدلًا من 11.75 ريال سعودي للرابطة.

شيبسي كرسبي شكل خروف بسعر 8.95 ريال بدلًا من 10.95 ريال سعودي للرابطة.

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