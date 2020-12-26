عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية خصومات ليس لها مثيل تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض إكسترا الخاصة بالأجهزة المنزلية، لأنه بالتأكيد لن يبخل علينا بهذه العروض ونحن في نهاية العام الحالي، لهذا يجب أن تنصتوا لما سنقوم بعرضه عليكم الآن حتى تسرعوا لتقوموا بشراء هذه الأجهزة قبل نفاذ الكمية.

عروض اكسترا الأسبوعية

عروض أكستر الخاصة بالأجهزة المنزلية:

تستطيع أن تتمتع بالعديد من العروض التي تأتي إلينا لليوم بأسعارها الرائعة، حتى نقوم بتجديد الأجهزة المنزلية بأجهزة أحدث وبأعلى جودة أيضًا، ومن هذه الأجهزة:

خصومات اكسترا قلاية من ماركة فيليبس تعمل بالتقنية الهوائية قوتها 1800 واط تتسع 1.2 كيلو، يمكنك شرائها بلونها الأسود الجذاب بسعر 899 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا قلاية ديلونجي الشهيرة التي يمكنك أن تقوم باستخدامها بدون زيت قوتها من 1000 إلى 1400 واط سعتها 1.7 لتر يمكنك شرائها 1899 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية المقلاة الهوائية التابعة لماركة فيليبس تعمل بقوة 1425 واط، سعتها 800 جرام سعتها 499 ريال سعودي.

قلاية هوائية ماركة فيليبس من خط إنتاج افانس تعمل بتقنية ديجيتال عالية الجودة الشاشة تستوعب 60 هرتز سعة هذه القلاية 1.4 لتر تستطيع شرائها 1269 ريال سعودي.

تنزيلات هايبر اكسترا

تخفيضات هايبر اكسترا :