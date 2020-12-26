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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد شم النسيم 2021 ومظاهر الاحتفال به في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد شم النسيم 2021 , يعتبر شم النسيم من الإجازات التي ينتظرها العديد من المواطنين، لأنها من المناسبات التي يخرج فيها الناس ويذهبون إلى الحدائق والمنتزهات؛ فهذا العيد يعتبر من أحد الأعياد الشعبية القديمة في جمهورية مصر العربية، وهو من الأعياد الخاصة بهم حيث يفتخرون به.
موعد شم النسيم 2021
يتساءل العديد من المصريين حول موعد شم النسيم لعام 2021، والذي من المنتظر أن يكون يوم الثالث من شهر مايو لعام 2021، ويجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم بدأ سنة 2700 قبل الميلاد وهذا يدل على أن عمره تخطى 4700.
مظاهر الاحتفال بشم النسيم
ويعود احتفال شم النسيم إلى الحياة الفرعونية، ومن أهم مظاهر الاحتفال بهذا اليوم، تناول البيض الملون، بالإضافة إلى تناول الفسيخ والسردين والبصل والخس، وكل نوع منهم يدل على رمز معين.
فالبيض يدل على الخروج من الحياة، أما الفسيخ والسردين فكان يدل على حب النيل، وبالنسبة للبصل فكان يدل على حياة جديدة بالنسبة للمصريين القدماء، أما البصل فكان يرمز إلى المصريين القدماء.
ودائماً كان يلاحظ أنهم كانوا يعلقونه على الجدران والحوائط، وكان الخس دليل على النباتات المقدسة والذي كان يعرف بكونه من الأسرة الرابعة.
وكان يبدأ الاحتفال بشم النسيم لدى المصري القديم منذ بزوغ الشمس، وكان يخرج للمنتزهات التي تطل على شاطئ النيل والأماكن التي ينتشر بها الزرع، ودائماً يوافق شم النسيم يوم الاثنين التابع ليوم الأحد الذي يشهد الاحتفال بعيد الفصح.
حكم الاحتفال بشم النسيم عند المسلمين
- يعود أصل الاحتفال لشم النسيم إلى العصر الفرعوني الوثني وبعد ذلك حرص بني إسرائيل على الاحتفال به بحكم تعاملهم منهم، ومن ثم تم نقله للمسيحيين والذين حرصوا على الاحتفال به.
- فحكم الاحتفال به عند المسلمين هو التشبه بالعصر الفرعوني في الشعائر الوثنية الخاصة بهم، فهذا العيد يعتبر من شعائرهم الذي نص عليها الدين الوثني.
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