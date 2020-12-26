نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده هذا الاسبوع والأسعار الجديدة لآخر العام.. سارعي بطلب مشترواتك واحتياجات مطبخك الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده هذا الاسبوع، بمناسبة انتهاء عام 2020 وبداية عام جديد 2021م فقامت أسواق هايبر بنده بتقديم عروضاً على المنتجات المختلفة على رأسها المنتجات الغذائي، وبما أن الكثير من المواطنين يرغبون في التعرف على هذه العروض فسوف نقدمها لكم في الآتي. عروض بنده اليوم لنهاية العام عروض بنده اليوم بلغ سعر بن خولاني محمص إلى 49.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة قهوة تركية سوداء أو فاتحة بلغ سعرها 39.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده لوز فضي بلغ سعره 49.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم الزنجبيل المطحون بلغ سعره 24.95 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع بلغ سعر السمسم المحمص إلى 19.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم الوطني عدس بني كندي بلغ سعره 7.95 ريال سعودي.

بنده اليوم و فول مجروش مصري بلغ سعره 7.95 ريال سعودي.

المكسرات المشكلة المالحة بسعر 69.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم على المجمدات عروض بنده اليوم بلغ سعر فيليه صدور الدجاج إلى 17.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 20.75 ريال.

عروض بنده للجوالات سعر أرجل دجاج التنمية بلغ سعرها 6.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده موزة غنم بالعظم أسترالي 43.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.95 ريال.

تخفيضات بنده اليوم فخد خروف أسترالي بدون عظم بلغ سعره 46.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 54.95 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع سعر فخد خروف أسترالي بعظم بلغ سعره 39.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 44.95 ريال. عروض بنده هذا الاسبوع في بنده اليوم بلغ سعر جبنة رومي تشيزا لاند إلى 32.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.50 ريال.

عروض بنده اليوم زبدة غير مملحة بلغ سعرها 7.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.25 ريال.

عروض هايبر بندة جدة صدر حبش مدخن حلواني بلغ سعره 86.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 117.25 ريال.

تخفيضات بنده مرتديلا بقري حلواني أخوان بلغ سعره 32.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 45.95 ريال.

تخفيضات بنده اليوم جبن قليل الدسم بلغ سعره 17.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 25.25 ريال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده هذا الاسبوع والأسعار الجديدة لآخر العام.. سارعي بطلب مشترواتك واحتياجات مطبخك الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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