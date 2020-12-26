آخر عروض جرير للجوالات خصومات تصل إلى 47% على جوالات هواوي وسامسونج

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات، jarir bookstore مكتبة جرير من أفضل المتاجر التي تقوم ببيع الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية، كما أنه يوجد لديه أكثر من فرع في الدمام والرياض وغير ذلك وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض التي يقدمها جرير للمواطنين. عروض جوالات جرير عروض جرير للجوالات بلغ سعر هاتف هونر 10 أي إلى 3.529 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.825 ريال.

عروض جوالات جرير اوبو رينو 3 بلغ سعره 1249 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم فيفو واي 19 بلغ سعره 1399 ريال سعودي.

عروض الجوالات في جرير سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة حجم 265 بلغ سعره 7199 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال.

اسعار الجوالات في جرير هاتف سامسونج جالكسي زد فولد2 بسعة حجم 256 بلغ سعره 7199 ريال سعودي “اللون الأزرق”.

عروض جوالات جرير هاتف جلاكسي نوت 20 الترا بلغ سعره 5.499 ريال سعودي. عروض الجوالات في جرير عروض جرير للجوالات هاتف هواوي ميت 30 برو بسعة حجم 256 جيجابايت بلغ سعره 2099 ريال سعودي بدلاً من سعر 3939 ريال.

عروض جوالات جرير بلغ سعر هاتف هواوي بي 40 بسعة حجم 256 جيجابايت “أسود” بدلاً من سعر 3349 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال.

عروض جرير اليوم هاتف هواوي نوفا 7 اس أي بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال.

عروض الجوالات في جرير هواوي نوفا 7 اس أي بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال.

اسعار الجوالات في جرير هاتف هواوي واي 9 أي بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 1099 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير جوال هواوي بي 40 بلس، السعة 512 جيجا بايت بسعره المخفض 4499 ريال سعودي بدل من4799 ريال سعودي.

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